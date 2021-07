Alors que Biden manque l’objectif de vaccination du 4 juillet, un sondage révèle comment les jabs deviennent une autre démarcation dans l’Amérique polarisée – RT USA News

Alors que les Américains politiquement polarisés célèbrent le jour de l’indépendance de leur pays, un nouveau sondage Washington Post-ABC News montre qu’ils sont à peu près aussi divisés sur les vaccinations contre Covid-19 que la plupart des autres.

Le sondage, qui a été publié dimanche, a révélé que 86% des démocrates ont reçu au moins une dose de Covid-19, alors que seulement 45% des républicains l’ont fait. 7 % supplémentaires des répondants démocrates ont déclaré qu’ils seraient probablement vaccinés contre le virus, suggérant que jusqu’à 93 % finiront par se faire vacciner – mais seulement 4 % des électeurs du GOP non vaccinés ont l’intention d’être vaccinés, donc le taux de jab républicain est suivi pour atteindre 49%.

L’hésitation globale à la vaccination augmente, ce qui peut aider à expliquer pourquoi le président Joe Biden a raté son objectif de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins leur premier vaccin Covid-19 d’ici le 4 juillet. Environ 67% des adultes américains ont pris au moins une dose, ce qui signifie que le président démocrate a raté son objectif d’environ huit millions de personnes, selon les données du CDC.

WaPo-ABC a constaté que 29% des Américains ont déclaré qu’ils ne seraient probablement pas vaccinés contre Covid-19, contre 24% en avril. Seuls 6% des démocrates entrent dans cette catégorie, tandis que 47% des républicains ont déclaré qu’ils ne seraient probablement pas vaccinés, dont 38% qui ont insisté sur le fait qu’ils ne le seraient certainement pas.

La réticence aux vaccins de l’Amérique n’est pas motivée par les seuls républicains. Parmi les indépendants, 35% des personnes interrogées ont déclaré qu’il est peu probable qu’elles se fassent vacciner, dont 22% qui prévoient définitivement de s’abstenir. Dans l’ensemble, 20% des personnes interrogées dans chaque catégorie ont déclaré qu’elles n’obtiendraient certainement pas les jabs.

Il semble également que le fait d’être vacciné contre le virus soit en corrélation avec le soutien à Biden. Environ deux Américains vaccinés sur trois approuvent les performances du président au travail, contre un sur trois parmi ceux qui n’ont pas été vaccinés, selon le sondage.

Les variations de la peur semblent également affecter les décisions de vaccination. Alors que 69% des Américains dans l'ensemble ont déclaré qu'ils pensaient qu'ils couraient un risque faible ou nul de contracter Covid-19, le taux de confiance était plus faible parmi ceux qui ont déjà été vaccinés. Seuls 22% des Américains non vaccinés pensent qu'ils risquent de tomber malades du virus, contre 32% des répondants vaccinés, selon le sondage.





Les participants étaient également divisés sur les perceptions de la précision avec laquelle les responsables gouvernementaux rendent compte de la variante Delta de Covid-19. Parmi les Américains vaccinés, 64% pensent que les responsables de la santé publique décrivent avec précision la variante, contre seulement 18% des participants à l’enquête non vaccinés. Le sondage, qui a été mené du 27 au 30 juin, a montré que 60% des Américains non vaccinés et 57% des Républicains pensent que les risques de la variante sont exagérés.

