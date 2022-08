Alors que Biden annule jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante, certains groupes en veulent plus

Les emprunteurs étudiants se rassemblent près de la Maison Blanche pour dire au président Biden d’annuler la dette étudiante le 12 mai 2020. Paul Morigi | Getty Images Divertissement | Getty Images

Le plan tant attendu du président Biden visant à annuler la dette étudiante, annoncé mercredi, a suscité un recul immédiat de la part de certains législateurs et groupes de consommateurs alors même qu’ils louaient la mesure historique. La Maison Blanche a déclaré qu’elle annulerait 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour la plupart des emprunteurs et jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires des subventions Pell, qui sont disponibles pour les étudiants de premier cycle en fonction des besoins financiers. Le plan peut éliminer les soldes d’au moins 9 millions d’emprunteurs, selon l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Biden “aurait dû et aurait pu faire beaucoup plus”

Astra Taylor, cofondatrice du Debt Collective, un syndicat de débiteurs, a qualifié l’annonce de mercredi de “douce-amère”. “D’une part, c’est une victoire historique pour notre mouvement”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Pourtant, le président Biden aurait dû et aurait pu faire bien plus qu’annuler 10 000 ou 20 000 dollars – et il aurait pu rendre l’allègement automatique, au lieu d’imposer des obstacles inutiles”, a-t-elle ajouté.

Près de 8 millions d’emprunteurs pourraient être éligibles à un allègement automatique ; cependant, certains emprunteurs devront peut-être faire une demande si le ministère américain de l’Éducation ne dispose pas de données pertinentes sur le revenu, selon le site Web de l’aide fédérale aux étudiants. Cette application n’est pas encore disponible. “Nous avons l’intention de continuer à nous battre jusqu’à ce que toutes les dettes étudiantes soient annulées et que l’université soit gratuite”, a déclaré Taylor. “Si le président Biden peut annuler autant de dettes, il peut tout annuler.” Biden a associé l’annulation de la dette et la pause de paiement à une mesure visant à plafonner les remboursements des prêts de premier cycle à 5% du revenu mensuel.

Warren et Schumer s’engagent à “poursuivre tous les chemins disponibles”

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ont salué l’annonce politique mercredi comme “l’action la plus efficace que le président puisse entreprendre seul pour aider les familles de travailleurs et l’économie”. “ Le duo avait poussé la Maison Blanche pour annuler jusqu’à 50 000 $ de dette étudiante fédérale – et ils ont fait allusion à une lutte en cours pour plus de soulagement.

« Ne vous y trompez pas, le travail – notre travail – se poursuivra alors que nous suivons toutes les voies disponibles pour résoudre la crise de la dette étudiante, aider à combler l’écart de richesse raciale pour les emprunteurs et maintenir la croissance de notre économie », ont déclaré Schumer et Warren.

L’annulation de 10 000 $ « n’atteint pratiquement rien »

Derrick Johnson, président et chef de la direction de la NAACP, a déploré que Biden n’ait pas annulé 50 000 $ de prêts ou plus par emprunteur. Il a qualifié l’annulation de la dette étudiante de “problème de justice raciale et économique” qui pourrait aider à combler l’écart de richesse raciale, qui pousse souvent les étudiants noirs à emprunter plus que les autres étudiants.

“Annuler seulement 10 000 dollars de dette, c’est comme verser un seau d’eau glacée sur un feu de forêt”, a écrit Johnson dans un éditorial. “Il n’apporte pratiquement rien – ne faisant qu’une simple brèche dans le problème.” Les données suggèrent que doubler le montant maximal de la remise – à 20 000 $ – pour les bénéficiaires de la bourse Pell serait le plus avantageux pour les étudiants noirs. À ce stade, 72 % des étudiants noirs ont reçu une bourse fédérale Pell au cours de l’année scolaire 2015-2016, soit environ le double de la part d’étudiants asiatiques et blancs cette année-là, selon la plus récente Les données du Centre national des statistiques sur l’éducation. Carlos Moreno, stratège de campagne principal à l’American Civil Liberties Union, a applaudi l’impact de la politique sur les emprunteurs noirs. “L’annulation de la dette étudiante contribuera à assurer la stabilité financière et la mobilité des personnes de couleur – en particulier les Noirs américains – qui sont disproportionnellement accablés par la dette étudiante tout en offrant un soulagement financier immédiat et la tranquillité d’esprit à des millions d’Américains”, a déclaré Moreno.

Le pardon pourrait “aggraver l’inflation”