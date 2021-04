Barcelone et le Real Madrid sont devenus les compagnons de lit les plus improbables de l’ère moderne.

Autrefois rivaux amers avec leur histoire embourbée dans les luttes pour l’indépendance catalane, la guerre civile espagnole et son vainqueur et dictateur oppressif, le général Franco, ils ont été unis par un sale lucre dans la quête de rejoindre une Super League européenne (ESL) qui se séparerait de la Ligue des champions et peut-être la Liga aussi.

Derrière les aubaines qui leur ont été projetées par JP Morgan pour la compétition rebelle, il y a cependant des dettes gigantesques qui doivent être réglées.

Bref, les géants espagnols n’ont pas les moyens ne pas de participer à l’ESL, ce qui explique peut-être pourquoi ce ne sont que deux tenues des 12 pères fondateurs qui ne se sont pas encore officiellement retirées.

Fait remarquable, ils ont également dû empocher 72 millions de dollars supplémentaires par rapport aux autres parties, dans le cadre du prêt global de 4,2 milliards de dollars du financier américain mentionné.

Cela étant dit, ESPN a rapporté jeudi que Barca « ont été contraints d’accepter que le concours ne devrait pas être lancé de sitôt ».

Alors qu’en est-il de ces célèbres tenues qui ont collectivement près de 2,5 milliards de dollars de dettes brutes?

Le Barça, qui doit plus de la moitié de ce montant, dont 321 millions de dollars sont dus le 30 juin, est en pourparlers avec « des fonds d’investissement des Etats-Unis, d’Asie et d’Europe concernant un prêt avec un plan de remboursement favorable ».

Ils envisagent également de vendre les droits de dénomination de leur stade Camp Nou en ruine et de vendre des participations dans Barca Corporate, qui comprend ses académies Barca, le Barca Innovation Hub, les projets Barca Licensing and Merchandising et Barca Studios.

Mais que se passe-t-il si ces brouillages de Laporta pour boucher des trous dans un navire qui coule et qui fuit ne se détachent pas?

Il est peut-être enfin temps d’affronter la réalité une fois pour toutes.

Le 30 juin est une date charnière à plus d’un titre pour les hommes de Ronald Koeman.

C’est à ce moment que le contrat de Lionel Messi expire et qu’il peut enfin fuir gratuitement après avoir échoué à forcer une sortie à Manchester City l’été dernier sous la surveillance du célèbre Josep Bartomeu, que les fans ont beaucoup à remercier pour leur situation financière actuelle.

⚠️ Joan Laporta a pris les commandes en mars avec une dette brute du club de près de 1,2 milliard d’euros. • Barcelone recherche désormais de nouvelles sources de financement pour un trou de 350 millions d’euros après l’effondrement de la Super League.#FCB 💰Via (🟢): @samuelmarsden & @moillorens [espn] pic.twitter.com/KUl1lxzU5t – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 29 avril 2021

Laporta reste « convaincu » il peut persuader l’icône argentine de signer pour deux ans supplémentaires avec une saison supplémentaire facultative.

Mais comme certains l’ont suggéré lorsque le Barça a connu des difficultés plus tôt cette campagne, et que des nouvelles ont émergé de l’ampleur de leurs problèmes de dette, réduire leurs pertes pourrait être judicieux à long terme, même si cela s’avère fatal pour les chances de l’équipe d’argenterie dans l’immédiat. futur.

Alors que Messi est évidemment irremplaçable, la même logique peut être appliquée aux développements au Bernabeu – qui est actuellement en cours de reconstruction et est un facteur vital dans les plans ESL de Florentino Perez.

Bien que Sergio Ramos envisage de prendre une réduction de salaire pour prolonger de deux ans – comme Laporta veut que Messi le fasse – saluer le skipper madrilène et Luka Modric, qui ont tous deux 35 ans et gagnent 30 millions de dollars par an à eux deux, pourrait ne pas être une si mauvaise idée non plus.

Eder Militao a pris le relais le mois dernier – offrant des performances de classe mondiale contre le Barca à El Clasico et à Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions cette semaine – et des milieux de terrain tels que Fede Valverde arrivent. Avec Casemiro et Toni Kroos qui en ont encore beaucoup dans le réservoir, les Blancos ne seraient pas laissés pour compte.

Laisser Lucas Vazquez marcher, économiser 7 millions de dollars supplémentaires, devrait aussi être un cadeau. Et le quotidien madrilène As a suggéré que 303 millions de dollars – pas loin du chiffre qu’ils attendaient de l’ESL – pourraient être collectés en déchargeant sept grandes stars.

Parmi eux figurent Alvaro Odriozola, Isco, Mariano, Marceloa, Luka Jovic, Dani Ceballos et même le défenseur vedette Raphael Varane.

Au Camp Nou, pendant ce temps, il est peut-être temps de mettre en vente Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ousmane Dembele – pour ne citer que trois achats malavisés payés avec l’argent Neymar-PSG – aux côtés d’une série d’autres joueurs marginaux qui n’ont pas réussi à avoir un impact, notamment Francisco Trincao et Miralem Pjanic.

En parlant du Brésilien, Laporta serait en quête de lui et Erling Haaland, tandis que le Real Madrid veut son coéquipier du PSG, Kylian Mbappe.

Cependant, il pourrait être préférable pour les deux clubs de mettre de l’ordre dans leur maison en premier, d’avoir un dégagement avant de faire des folies sur Galacticos telles que le décevant Eden Hazard, qui a coûté près de 200 millions de dollars.

Bien que la sécurisation de leurs objectifs soit la clé pour que Laporta puisse convaincre Messi qu’il a une équipe compétitive avec laquelle jouer, le contrat de Neymar n’expire pas avant 2022. Les déchéances de Mbappe la même année, tandis qu’une clause de libération spéciale rendant Haaland disponible pour seulement 90 millions de dollars sera apparemment être déclenché dans la même fenêtre.

Il y a, bien sûr, un risque que ne pas agir rapidement conduise ces talents mercuriels à se diriger vers Manchester City, à rester au PSG ou, dans le cas de Haaland, à choisir entre les deux.

Pourtant, c’est l’une des raisons pour lesquelles le Barça et le Real Madrid sont dans leur désordre actuel.

En termes simples, ils ne peuvent pas suivre le rythme des Jones et de l’approvisionnement sans fin en dollars du pétrole et du gaz acheminés par leurs seigneurs du Golfe. Ils avaient besoin de l’ESL pour essayer d’atteindre une sorte de parité.

Cependant, avec une meilleure organisation, un meilleur recrutement et un meilleur dépistage, ces deux clubs avec le genre d’histoire que le Nouveau riche mettra des décennies à construire peuvent à nouveau atteindre le sommet – sans avoir besoin de divertir des projets d’animaux de compagnie mal reçus et mal pensés.

Garder les loups de la porte doit avant tout avoir la priorité.

Par Tom Sanderson