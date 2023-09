Alors que 68 000 personnes ont déjà fui, le Haut-Karabakh va se dissoudre, mettant fin au rêve d’indépendance

Le Haut-Karabakh cessera officiellement d’exister d’ici la fin de l’année, a déclaré son ancien gouvernement séparatiste.

Plus de la moitié de la population arménienne a déjà fui la menace perçue de la domination azerbaïdjanaise.

Les défenseurs de la région pourraient se retirer, a déclaré l’Azerbaïdjan, mais il pourrait toujours les poursuivre pour crimes de guerre.

Le long et sanglant rêve d’indépendance du Haut-Karabagh a pris fin jeudi avec un décret déclarant que le petit État arménien d’Azerbaïdjan « cesse d’exister » à la fin de l’année.

Cette annonce dramatique a été publiée quelques instants après qu’il est devenu clair que plus de la moitié de la population arménienne de souche a fui à la suite de l’assaut de la semaine dernière par l’Azerbaïdjan.

Cela a mis le voile sur l’un des « conflits gelés » les plus longs et apparemment les plus irréconciliables au monde – les administrations successives de Washington et les dirigeants de toute l’Europe n’ont pas réussi à résoudre les cycles de négociations incessants.

Mais cela a également fait monter la colère à Erevan.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a accusé l’Azerbaïdjan de procéder à un « nettoyage ethnique » et a appelé la communauté internationale à agir.

Le blitz militaire décisif de 24 heures à Bakou s’est terminé par une trêve le 20 septembre dans laquelle les rebelles se sont engagés à désarmer et à entamer des pourparlers de « réintégration ».

Deux séries de pourparlers ont eu lieu alors que les forces azerbaïdjanaises travaillaient méthodiquement avec les soldats de maintien de la paix russes pour collecter les armes séparatistes et pénétrer dans les villes qui étaient restées hors du contrôle de Bakou depuis les premiers combats entre les voisins du Caucase dans la région dans les années 1990.

Les forces azerbaïdjanaises se sont maintenant approchées de la frontière de Stepanakert, un bastion rebelle en train de se vider où le chef séparatiste Samvel Shakhramanyan a publié son décret.

« Dissoudre toutes les institutions et organisations d’État relevant de leur subordination départementale d’ici le 1er janvier 2024, et la République du Haut-Karabakh (Artsakh) cessera d’exister », indique le décret.

‘Nettoyage ethnique’

La république et son rêve séparatiste ont effectivement disparu depuis que l’Azerbaïdjan a ouvert dimanche la seule route menant à l’Arménie.

Depuis, des dizaines de milliers de personnes ont empilé leurs affaires sur leur voiture et ont entrepris chaque jour le voyage sinueux en montagne jusqu’en Arménie.

L’Arménie a déclaré que plus de 68 000 des 120 000 habitants de la région avaient quitté le pays jeudi après-midi.

Pashinyan a déclaré qu’il s’attendait à ce que toute la région se vide « dans les prochains jours ».

« Il s’agit d’un acte de nettoyage ethnique contre lequel nous mettions en garde la communauté internationale depuis longtemps », a-t-il déclaré lors d’un conseil des ministres.

Mais Moscou a émis une réponse prudente qui a semblé absoudre Bakou de tout blâme.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison directe » pour que les gens quittent le Haut-Karabakh.

Peskov a ajouté que Moscou avait « pris connaissance » de la décision de dissolution et « surveillait de près la situation ».

« Nos soldats de la paix continuent d’aider les gens », a-t-il déclaré.

Le Haut-Karabakh est officiellement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Aucun pays – pas même l’Arménie – n’a soutenu la revendication d’indépendance du petit État.

« Réduit en poussière »

Mais les séparatistes arméniens dirigent la région depuis qu’ils ont remporté une guerre brutale dans les années 1990 qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes.

Les combats se sont accompagnés d’allégations de massacres de civils et de violations flagrantes des droits de l’homme dont beaucoup se souviennent encore aujourd’hui dans la région.

Le dernier chapitre de la querelle sanglante entre l’Arménie à majorité chrétienne et l’Azerbaïdjan à majorité musulmane remonte aux années 1920, lorsque la région a été cédée à Bakou par les Soviétiques.

Pourtant, ses origines remontent bien plus loin.

On pense que les Arméniens se sont installés pour la première fois dans la région viticole au IIe siècle avant JC.

Il a été remis à l’Azerbaïdjan par Moscou quelques années seulement après le massacre des Arméniens de souche par l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale.

De nombreux Arméniens de souche qualifient encore les Azerbaïdjanais de « Turcs ».

Les drones turcs et d’autres armes ont transformé l’armée autrefois faible de l’Azerbaïdjan en une puissante force de combat qui a repris de grandes parties de la région au cours d’une guerre de six semaines en 2020.

Lilit Grigoryan était l’une des nombreuses réfugiées du côté arménien de la frontière qui pleuraient la perte de sa terre natale.

« C’est douloureux », a déclaré le joueur de 32 ans. « Nous sommes nés et avons vécu (là-bas). Aujourd’hui, tout est réduit en poussière. »

« Extrêmement hostile »

L’Azerbaïdjan a accepté d’autoriser les combattants rebelles qui déposeraient les armes à se retirer en Arménie.

Mais Bakou a ajouté qu’il se réservait le droit de détenir et de poursuivre en justice les suspects de « crimes de guerre ».

Les gardes-frontières azerbaïdjanais ont arrêté mercredi Ruben Vardanyan, un milliardaire présumé qui a dirigé le gouvernement du Haut-Karabakh de novembre 2022 à février.

Bakou a déclaré jeudi qu’il l’avait inculpé de « financement du terrorisme » et d’autres crimes qui pourraient lui valoir 14 ans de prison.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a exhorté Bakou à accorder à Vardanyan et aux autres détenus « respect et protection ».

Pashinyan a également procédé à des « arrestations illégales » en Azerbaïdjan.

Mais le défi le plus immédiat du dirigeant arménien en difficulté consiste à gérer une crise émergente dans les relations d’Erevan avec son ancien allié Moscou.

Pashinyan a reproché à Moscou de n’avoir pas réussi à empêcher l’offensive de Bakou et a qualifié les alliances de sécurité actuelles d’Evevan d’« inefficaces ».

Il a également exhorté le Parlement à ratifier l’adhésion de l’Arménie à la Cour pénale internationale (CPI) lors d’une session prévue mercredi.

La CPI a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour ses actions en Ukraine.

Le Kremlin a déclaré jeudi qu’il considérerait l’adhésion de l’Arménie à la CPI comme un acte « extrêmement hostile ».