Alors que 3 hôpitaux d’Alabama s’apprêtent à fermer des maternités, les craintes montent

Dans certains cas, maintenir les maternités ouvertes constitue un défi financier, car les départements ne sont pas toujours rentables, ont déclaré plusieurs médecins de l’Alabama. Environ 9 % des habitants de l’État n’ont pas d’assurance maladie, selon un rapport du Bureau du recensement, et près de la moitié des naissances en Alabama sont couvertes par Medicaid. Les remboursements pour ce programme peuvent être considérablement inférieurs à ceux des régimes d’assurance privés.

« Personne ne veut que les femmes et les enfants se portent mal, mais vous ne pouvez pas non plus perdre de l’argent d’année en année sur une ligne de services », a déclaré le Dr John Waits, PDG de l’organisation à but non lucratif Cahaba Medical Care, qui gère des cliniques médicales qui acceptent des patients indépendamment de leur situation. leur capacité de payer. Plusieurs médecins de Cahaba accouchent à Princeton Baptist et à Shelby Baptist.

« Il y a quelque chose de cassé dans le flux de financement qui nous aide à prendre soin de nos femmes et de nos enfants », a déclaré Waits.

De tels défis ne sont pas isolés de l’Alabama. Nationalement, moins de la moitié des hôpitaux ruraux disposent de services de travail et d’accouchement, selon le Center for Healthcare Quality and Payment Reform, une organisation à but non lucratif axée sur les politiques.

Et jusqu’à présent cette année, les services d’obstétrique ont également fermé leurs portes en Californie, en Idaho, Massachusetts et Tennessee.

Centre médical baptiste de Princeton, le 7 octobre. Charité Rachelle pour NBC News

Les enjeux de la perte de ces services sont élevés. UN Etude 2018 ont constaté que les comtés ruraux qui ont perdu leurs services d’obstétrique ont signalé plus de naissances prématurées au cours de l’année suivante que ceux qui ont maintenu ces soins. La naissance prématurée est associée à un faible poids à la naissance, ce qui deuxième cause en importance de décès infantiles en 2021, selon le CDC.

Le Dr Rowell Ashford, obstétricien-gynécologue chez Cahaba qui exerce à Princeton et Shelby, a déclaré que vivre loin d’un hôpital proposant des soins obstétricaux peut décourager les patientes de faire examiner leurs problèmes de santé.

« Si les patients ont des problèmes de tension artérielle auxquels ils ne s’occupent pas parce qu’ils ne veulent pas être dérangés par les 45 minutes de route supplémentaires pour se faire évaluer, alors il y aura des moments où les patients auront réellement des problèmes potentiellement mortels, mais en raison de la distance et des difficultés pour se rendre à l’hôpital, ils peuvent choisir de ne pas être évalués », a-t-il déclaré. «Cela ne fait qu’alimenter le problème lié à la morbidité et à la mortalité néonatales et à la morbidité et à la mortalité maternelles.»

Un long trajet en voiture pourrait également dissuader certaines personnes de se rendre à l’hôpital au début du travail, a ajouté Ashford, ce qui pourrait conduire à la naissance de bébés en cours de route.

« Les gens venaient là-bas parce qu’ils étaient bien traités. »

Bien que Princeton Baptist ne soit pas le seul endroit où aller pour accoucher à Birmingham, son approche unique a acquis une réputation. L’hôpital, situé dans une zone où 40 % des résidents vivent dans la pauvreté, accueille des doulas, dispose d’une équipe d’obstétrique diversifiée, dispose d’un personnel spécialement formé pour accompagner les mamans dans l’allaitement et fournit des bassins d’eau aux patientes en travail. Il avait aussi le le plus bas taux de césarienne dans le comté de Jefferson à partir de 2020.

Le Dr Heather Skanes, obstétricienne-gynécologue à Princeton, a déclaré que certains de ses patients y étaient venus d’aussi loin que Selma.

« Nous n’avions pas d’unité sophistiquée. Nous n’avions rien de vraiment luxueux à propos de l’hôpital », a-t-elle déclaré. « Les gens venaient là-bas parce qu’ils étaient bien traités. »