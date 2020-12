C’est le document que le monde (politique) attendait – et on craint qu’il ne fasse pas moins de 2000 pages.

Ce matin, le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier et son homologue britannique Lord Frost étaient toujours en train de passer au peigne fin l’accord commercial sur le Brexit, ligne par ligne.

Les discussions à Bruxelles se sont concentrées sur les détails des droits de pêche, mais les deux parties ont indiqué qu’un accord pour la veille de Noël serait annoncé, mettant fin à des mois de disputes juste une semaine avant l’expiration des accords commerciaux actuels.

Certains craignaient que cela ne se concrétise jamais. Mais le monde pourrait bientôt enfin voir l’accord – qui façonnera tous les aspects des relations futures de la Grande-Bretagne avec l’UE.

L’analyse de l’accord en attente par le gouvernement britannique suggère qu’il a «gagné» dans les négociations sur 43% des «questions clés» des négociations. Il qualifie 40% de compromis supplémentaires pour les deux parties, avec seulement 17% de moins que «l’UE gagne».

Depuis près d’un an, l’accord a impliqué des centaines de fonctionnaires travaillant 24 heures sur 24 pour en convenir. Alors, quels sont les domaines clés – et à quoi allons-nous souscrire?

PÊCHE

Hier soir, il est apparu que la Grande-Bretagne avait cédé du terrain sur ce point de friction majeur pour conclure un accord.

Les droits de pêche ont été la partie la plus difficile à résoudre des négociations. Boris Johnson a clairement indiqué que la Grande-Bretagne serait un État côtier indépendant chargé de l’accès à ses propres eaux – les pêcheurs britanniques étant capables de capturer une bien plus grande proportion des poissons disponibles que leurs concurrents européens.

Bruxelles avait exigé un accès sans entrave aux eaux britanniques pendant une décennie. Le Royaume-Uni avait offert une période de transition de trois ans.

Selon les premiers rapports, ce que nous avons fini par reprendre, c’est 25% du quota de pêche de l’UE – avec des changements échelonnés sur cinq ans et demi.

Downing Street dit que cela signifiera que nous capturerons les deux tiers des poissons dans nos eaux d’ici 2026 – mais il ne fait aucun doute que ce compromis semble plus proche de la position de départ de l’UE que la nôtre, du moins à court terme.

Le document du gouvernement, vu sur le site Web de Guido Fawkes, insiste sur le fait que la situation est un compromis mutuel – le Royaume-Uni a cédé sur la taille des quotas, l’UE a donné raison sur la durée de leur accès.

Cependant, peut-être dans le but de sauver la face, des sources françaises ont suggéré que la situation était une victoire pour l’UE. Une source gouvernementale française a déclaré que les négociateurs britanniques avaient fait «d’énormes concessions» sur la pêche.

Mais les parties se disputaient toujours « poisson par poisson » sur les règles ce matin, l’Irlande mettant en garde contre un « accroc », même si des sources britanniques ont insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de problèmes majeurs ».

TERRAIN DE JEU DE NIVEAU

Une autre pomme de discorde a été la crainte de Bruxelles que la Grande-Bretagne profite de sa sortie du bloc en abaissant les normes pour rendre ses entreprises plus compétitives.

L’UE craignait également que le Royaume-Uni puisse apporter une aide financière plus importante à ses propres entreprises.

En conséquence, il a exigé des «règles du jeu équitables» pour éviter une course vers le bas sur des questions telles que les droits des travailleurs et la réglementation environnementale.

Il voulait également que la Grande-Bretagne continue d’accepter un grand nombre de règles de l’UE.

Le Royaume-Uni a déclaré que cela constituerait une «menace existentielle» pour sa souveraineté. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle se contenterait de No Deal plutôt que d’être liée aux règles de l’UE après le Brexit.

En fin de compte, les deux parties semblent s’être entendues sur une base commune de réglementations sur certaines questions, en dessous de laquelle aucune des deux parties ne plongera.

Cependant, l’UE a également insisté sur le fait que si une partie relevait les normes et que l’autre ne le faisait pas, cette dernière devrait être sanctionnée si le fait de ne pas suivre le rythme entraîne une concurrence déloyale.

Au lieu de cela, il est probable que les deux parties se soient entendues sur un mécanisme indépendant pour résoudre les problèmes si une partie s’éloigne trop des normes communes. Cela rendrait finalement des décisions sur les tarifs de rétorsion en cas de différend.

Le gouvernement affirme avoir «gagné» cinq des huit points de friction clés dans cette partie des négociations, y compris le droit de l’UE, la capacité du Royaume-Uni à fixer ses propres taux de subvention, la concurrence et les règles fiscales.

SURVEILLANCE

Une question connexe – et épineuse – est celle de la Cour européenne de justice. Des sources britanniques ont indiqué que la CJE n’aura aucun mot à dire dans la résolution des conflits.

C’était une exigence clé de Westminster, pour éviter l’érosion de la souveraineté britannique.

Bruxelles a admis qu’elle ne pouvait pas avoir le droit unilatéral d’imposer des sanctions à la Grande-Bretagne – bien qu’elle ait fait pression pour un système d’arbitrage fort et indépendant.

L’UE espérait punir la Grande-Bretagne pour avoir «enfreint les règles» dans un domaine en ripostant dans un autre – en leur permettant d’imposer des tarifs ou des taxes dans un secteur indépendant pour infliger le plus de dégâts possible.

TARIFS

En fin de compte, la Grande-Bretagne et l’UE semblent avoir convenu d’un régime de tarif zéro et de quota zéro – une victoire significative pour M. Johnson. Le commerce avec l’UE représente 43 pour cent des exportations du Royaume-Uni et 51 pour cent de ses importations.

La perspective d’un No Deal – et des échanges avec Bruxelles aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, comme le fait l’Australie – a fait craindre des coûts supplémentaires massifs pour les entreprises, qui auraient été répercutés sur le public.

Alors que les pourparlers touchaient à leur fin, les ministres ont accepté que le No Deal conduirait à ce que de nombreux aliments de base coûtent plus cher au supermarché.

Les agriculteurs ont toutefois averti qu’ils seraient toujours confrontés à des coûts non tarifaires sur les exportations.

Le président de l’Union des agriculteurs du Pays de Galles, Glyn Roberts, a salué l’inscription officielle du Royaume-Uni en tant que « pays tiers » – une décision essentielle pour autoriser les exportations de produits alimentaires gallois vers l’UE.

« Cependant, notre accès au marché de l’UE, qui est la destination des trois quarts des exportations de produits alimentaires et de boissons gallois, sera toujours confronté à des obstacles importants après le 31 décembre, les coûts des barrières non tarifaires devant augmenter de 4% à 8% cent, dit-il.

M. Roberts a déclaré que le texte intégral d’un accord devrait être examiné afin d’en évaluer tous les effets et avantages, et qu’un certain nombre de préoccupations existaient, notamment en termes d’exportations de pommes de terre de semence.

« Néanmoins, l’industrie agricole galloise, comme d’autres de la Grande-Bretagne, célébrera Noël après avoir poussé un énorme soupir de soulagement qu’un accord semble sur le point d’être conclu », a-t-il ajouté.

POLITIQUE ET SÉCURITÉ

Des sources disent qu’il y a eu un certain niveau d’accord sur la question clé de la coopération en matière de sécurité.

La Grande-Bretagne avait voulu conserver le même accès aux bases de données partagées qu’elle a maintenant – seulement pour que l’UE affirme que ce n’était pas une option pour les non-membres.

En fin de compte, le Royaume-Uni semble avoir obtenu un accès plus large qu’il n’en aurait obtenu dans un Brexit No Deal.

Le document du gouvernement britannique indique que l’accord «prévoit un échange rapide et efficace de données sur les casiers judiciaires entre le Royaume-Uni et l’EMUE via une infrastructure technique partagée (système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS))».

Il y aura également «un échange rapide et efficace des données nationales sur l’ADN, les empreintes digitales et l’immatriculation des véhicules».

Le Royaume-Uni semble également avoir eu un plus grand accès à Europol que les autres pays non membres de l’UE en raison de sa contribution passée à l’agence de lutte contre la criminalité. Il existe également un accord accéléré sur l’extradition.

VACANCES ET SOINS DE SANTÉ

La conclusion d’un accord signifie que les Britanniques trouveront plus facile de se rendre sur le continent qu’ils ne le feraient si les négociations avaient échoué.

On espère également que les touristes auront accès à des soins hospitaliers lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

Le Royaume-Uni a fait valoir que la carte européenne d’assurance maladie, ou CEAM, devrait également continuer à être valide après la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre, évitant ainsi aux touristes le calvaire de souscrire leur propre assurance.