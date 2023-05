Alors qu’Arm évite Londres, les investisseurs technologiques remettent en question le Royaume-Uni comme destination d’introduction en bourse

« Londres crée, et le Royaume-Uni crée, des entreprises d’importance mondiale – Arm est une entreprise d’importance mondiale. Le problème est que le marché des capitaux de Londres n’est pas efficace, essentiellement. »

Cependant, le large consensus est que Londres ne parvient pas à attirer certaines des grandes entreprises technologiques qui sont devenues des noms familiers sur les principaux indices boursiers américains comme le Nasdaq – et avec Arm choisissant de faire ses débuts aux États-Unis plutôt qu’au Royaume-Uni, certains craignent que cette tendance ne se poursuive.

Sage l’entreprise de transfert d’argent au Royaume-Uni, a chuté de plus de 40 % depuis sa cotation directe en 2021.

Cependant, les entreprises qui ont emprunté cette voie ont vu leurs actions pénalisées en conséquence. Depuis l’introduction en bourse de Deliveroo en mars 2021, l’action de la société a chuté de façon spectaculaire, chutant de plus de 70 % par rapport au prix de 3,90 £ auquel elle évaluait ses actions.

« Il y a deux ans, vous auriez pu dire, vous savez quoi, ce pourrait être différent, ou simplement tenter votre chance. Maintenant, un groupe de personnes a tenté sa chance et les réponses sont revenues. Ce n’est pas la bonne décision. »

Mais pour de nombreux investisseurs technologiques, il y avait une autre raison, beaucoup plus systémique, en jeu – et elle a été citée comme un facteur derrière la décision du géant de la conception de puces Arm d’éviter une cotation au Royaume-Uni en faveur d’un début sur le marché aux États-Unis.

Les investisseurs ont largement blâmé la nature juridiquement incertaine des activités de Deliveroo – la société s’appuie sur des coursiers sur des contrats de concert pour livrer des repas et des produits d’épicerie aux clients. Cela a fait l’objet de préoccupations alors que ces travailleurs cherchent à être reconnus en tant que membres du personnel avec un salaire minimum et d’autres avantages.

Quand Deliveroo est devenu public en 2021, au plus fort d’un boom de la livraison de nourriture provoqué par une pandémie, les actions de la société ont rapidement chuté de 30 %.

Le Brexit a également assombri les perspectives des listes de technologies.

Fonds levés par des sociétés cotées à Londres a plongé de plus de 90 % en 2022, selon une étude de KPMG, le marché se refroidissant en raison du ralentissement de la croissance économique, de la hausse des taux d’intérêt et de la méfiance à l’égard des performances des entreprises britanniques.

Les chiffres précédemment publiés pour les neuf premiers mois de 2022 placent la baisse des fonds européens levés entre 76% et 80% annuellement, indiquant une baisse moins sévère que les 93% du Royaume-Uni.

Hermann Hauser, qui a joué un rôle déterminant dans le développement du premier processeur Arm, a blâmé la décision de l’entreprise de s’inscrire aux États-Unis plutôt qu’au Royaume-Uni sur « l’idiotie » du Brexit.

« Le fait est que New York est bien sûr un marché beaucoup plus profond que Londres, en partie à cause de l’idiotie du Brexit, l’image de Londres a beaucoup souffert dans la communauté internationale », a-t-il déclaré à la BBC.

Arm, dont le siège est à Cambridge, est souvent qualifié de « joyau de la couronne » de la technologie britannique. Ses architectures de puces sont utilisées dans 95 % des smartphones du monde.

SoftBank qui a acquis Arm pour 32 milliards de dollars en 2016, cherche maintenant à lancer la société à New York après avoir échoué à la vendre au géant américain de la fabrication de puces Nvidia pour 40 milliards de dollars.