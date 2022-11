Alors, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? – Section locale de Shaw

Il y a une blague ici quelque part. Les enfants et leurs familles se sont rendus au centre-ville de Dixon à la recherche de cette ruée vers le sucre le samedi 29 octobre 2022 lors d’un tronc ou d’une friandise locale. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Il y a une blague ici quelque part.

Nous sommes à peu près à mi-chemin entre Halloween et Thanksgiving. Qu’on le veuille ou non, c’est vraiment juste talonner avant le grand match de Noël.

Un événement que j’ai raté au cours des dernières années a été le défilé de costumes des Dixon Lions. Le plaisir unique des costumes des enfants a toujours été un vrai régal, surtout quand il y a cet adorable bambin maquillé comme un mort-vivant engendré par l’enfer, dégoulinant de faux sang et d’un sourire joyeux, presque sans dents.

L’autre partie que j’ai appréciée était le groupe de Challand Middle School menant le défilé, les musiciens costumés dans une création effrayante, drôle ou loufoque.

L’une dont je me souviens particulièrement était une jeune femme habillée en personnage littéraire Fifi Brindacier – avec des nattes rouges ardentes qui défiaient la gravité et qui sortaient tout droit de sa caboche.

De nombreuses villes locales ont organisé des événements de troncs ou de friandises soutenus par la municipalité qui étaient amusants à voir et à filmer, mais je suppose que ce qui me manque le plus, c’est le temps mort avant le défilé. C’est alors que les enfants se rassemblaient à Haymarket Park pendant le jugement du concours. Je pouvais me faufiler entre les parents et les enfants et prendre des photos de certains de mes favoris. De plus, j’ai pu faire preuve de créativité et écrire de mauvais jeux de mots pour décrire les costumes.

Le défilé me ​​manque, et je ne serais pas un lion si je disais que j’espère qu’il reviendra. (Insérer : « facepalm »).

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.