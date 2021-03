L’animateur de CNN, Brian Stelter, a analysé les pertes d’audience du réseau de niche Newsmax à la suite du départ de l’ancien président Donald Trump, mais sa propre équipe est le plus touché par les téléspectateurs parmi les principaux câblodistributeurs.

Un rapport publié cette semaine par Variety Intelligence Platform (VIP) a montré que trois des émissions aux heures de grande écoute de CNN étaient les plus gros perdants d’audience entre le 30 novembre et le 4 décembre, lorsque Trump était toujours en fonction, et du 1er au 5 mars. Les programmes hébergés par Chris Cuomo, Anderson Cooper et Don Lemon ont affiché des baisses de l’audience de 29%, 32% et 33% respectivement entre les deux périodes, selon les données de VIP.

Comme Stelter l’a reconnu dans son article sur la baisse des cotes post-électorales à Newsmax, « Les cotes de nouvelles augmentent et diminuent comme les marées. » Mais parmi les médias grand public, CNN est clairement en train de tomber le plus dur après avoir perdu le soi-disant ‘Trump Bump’ en notes. Les quatrième et cinquième plus gros déclins mesurés par VIP étaient tous deux des émissions de MSNBC – animées par Lawrence O’Donnell et Chris Hayes – qui ont perdu respectivement 18% et 17% de leur audience. L’émission CNN de Lemon a presque doublé ses pertes avec une baisse de 33%.

En revanche, aucune autre émission aux heures de grande écoute n’a perdu plus de 12%, et Tucker Carlson de Fox a affiché une baisse des notes de seulement 4,8%. Rachel Maddow de MSNBC a été la deuxième meilleure en matière de minimisation des pertes, à 9,1%.

Les derniers jours de la présidence de Trump ont peut-être été les meilleurs pour CNN. De l’élection du 3 novembre à l’investiture du président Joe Biden le 20 janvier, CNN a été le réseau d’information par câble le plus regardé, avec une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs, selon les cotes de Nielsen. Fox, le leader de longue date, a chuté derrière CNN et MSNBC, avec en moyenne 1,5 million de téléspectateurs.

Mais les rangs ont rapidement changé avec Trump en toute sécurité transféré en Floride et l’appétit du public pour les conspirations d’Orange Man Bad a diminué. Fox a déclaré qu’il était revenu au premier rang aux heures de grande écoute en février, tandis que CNN avait perdu près de la moitié de son audience. Les pertes ont augmenté après que le procès de destitution de Trump s’est terminé par un acquittement le 13 février.

Lorsque Biden a prononcé un discours aux heures de grande écoute jeudi, près de 4,1 millions de téléspectateurs l’ont regardé sur Fox, contre 2,9 millions sur MSNBC et 2,6 millions sur CNN.

CNN compte en moyenne 897 000 téléspectateurs en mars, ce qui, selon Stelter, est bien plus que les 152 000 de Newsmax. Mais c’est environ la moitié de l’audience que CNN a eue entre le jour du scrutin et le jour de l’inauguration. Fox est encore une fois loin devant, à 1,32 million.

Les choses sont difficiles partout pour les médias anti-Trump qui ont prospéré au cours des quatre dernières années. The Intercept a publié plus tôt cette semaine un communiqué indiquant que ses dons avaient fortement baissé depuis l’inauguration de Biden.

«Des tendances similaires sont signalées dans les médias et dans la politique progressiste», dit la sortie. «Alors que Trump dénonçait les journalistes comme ‘l’ennemi du peuple’, L’indignation populaire face à la corruption, au racisme et à l’incompétence de Trump a alimenté une flambée des cotes d’écoute, des abonnements et de la collecte de fonds qui est devenue connue dans l’industrie sous le nom de ‘Trump Bump’.

La page d’actualités de gauche The Intercept publie une déclaration annonçant que les dons en leur faveur «ont fortement baissé» depuis la Prés. Trump a quitté ses fonctions Ils blâment sa critique des médias pic.twitter.com/QcgDyxnIl1 – Rupture911 (@ Breaking911) 8 mars 2021

Alors que Newsmax et d’autres réseaux de niche se disputent les téléspectateurs conservateurs, Stelter a déclaré que Fox continuerait de faire face à des pressions. «Pour rassasier le public avec un contenu d’opinion et d’indignation, et non des informations sur la viande et les pommes de terre.» CNN a apparemment perdu sa cible pour «Opinion et indignation», quitter le réseau à la recherche d’un public qui appréciera « viande et patates. »

