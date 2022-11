Alors même que les défis augmentent, les Européens restent fidèles à l’Ukraine

Comme lui, de nombreux Français ont accepté la description par le président Emmanuel Macron de la guerre comme une bataille existentielle, menaçant directement la paix et les démocraties construites avec soin depuis la Seconde Guerre mondiale et renforcées par la création de l’OTAN et de l’Union européenne. Beaucoup craignent également que les cibles de la Russie ne s’étendent, rapprochant la guerre de leurs propres portes.

« En France, il y a une forte inquiétude si nous n’arrêtons pas Poutine ici, poursuivra-t-il – la prochaine sera la Pologne ou les pays baltes. Il finira par déstabiliser toute l’Europe », a déclaré Jérôme Fourquet, l’un des principaux sondeurs français, dont le cabinet IFOP a montré un soutien aux sanctions contre la Russie et l’Ukraine en général toujours autour de 70 %.

Peu de Français croient à l’argument russe selon lequel la guerre a été poussée par l’OTAN et les États-Unis, a-t-il ajouté. “Pour la grande majorité des Français, il n’y a pas de débat”, a-t-il déclaré. “Il est clair que l’Ukraine est la victime et la Russie l’attaquant.”

Bien que la France ait connu des grèves généralisées ces dernières semaines en raison de la hausse du coût de la vie exacerbée par la guerre, de nombreux Français semblent prêts à payer le prix de leur détermination. Cela a aidé le gouvernement, comme celui de l’Allemagne, à dépenser massivement pour atténuer certains des effets de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie.

Un automne inhabituellement chaud, avec des températures record en octobre, a également permis de gagner du temps, tout comme le gaz que l’Europe a économisé au cours de l’été, faisant baisser les prix et permettant aux réserves européennes d’être historiquement pleines pour cet hiver.

Une nouvelle enquête d’eupinions, une plateforme d’opinion publique européenne de la fondation de sondage Bertelsmann Stiftung, a révélé que 57% des Européens, contre 60% en été et 64% en mars, soutiennent toujours l’envoi d’armes en Ukraine.