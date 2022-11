Alors même que l’Égypte accueille le sommet sur le climat, la vente de combustibles fossiles est une priorité

LE CAIRE – En rentrant chez lui depuis le restaurant du centre-ville du Caire où il travaille tard un soir récent, Ahmed Ali a fait une double prise: la place Tahrir, qui abrite le célèbre musée égyptien et de multiples révolutions, était presque entièrement foncé.

Habituellement, il dégoulinait de lumière dorée. Mais cette nuit-là, pratiquement sa seule illumination provenait du panneau rouge d’arrêt du métro.

Y avait-il eu un black-out ? M. Ali a demandé à ses collègues serveurs. Non, ont-ils dit.

En août, au plus fort de l’été égyptien, le gouvernement avait commandé bureaux gouvernementaux, stades, hôtels et centres commerciaux pour baisser la climatisation et éteindre les lumières pour économiser l’énergie. Les économies de gaz naturel seraient vendues à l’Europe moyennant une forte majoration, aidant l’Égypte à surmonter un ouragan économique et l’Europe à survivre à une crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Plus nous exportons vers l’Europe, plus nous allons avoir des pénuries d’électricité ici”, a déclaré M. Ali, 21 ans. “C’est une bonne chose pour l’Europe, mais ce n’est pas une très bonne chose pour nous.”