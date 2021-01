La police du Capitole des États-Unis a appelé à des clôtures permanentes et à d’autres mesures de sécurité renforcées à la suite de l’émeute du 6 janvier, suscitant des inquiétudes quant au fait que cette décision écartera le gouvernement du peuple américain.

«À la lumière des événements récents, je peux affirmer sans équivoque que de vastes améliorations de l’infrastructure de sécurité physique doivent être apportées pour inclure des clôtures permanentes et la disponibilité de forces de secours prêtes à proximité du Capitole», Le chef de la police du Capitole par intérim, Yogananda Pittman, a déclaré jeudi.

Sa déclaration intervient au milieu des examens de sécurité après l’émeute du 6 janvier, lorsque les partisans du président Donald Trump ont violé le Capitole. Cinq décès ont été attribués aux troubles, que les démocrates ont décrits comme un « insurrection. »

Plus de 25000 soldats de la Garde nationale ont été convoqués à Washington pour l’investiture du président Joe Biden le 20 janvier, et des clôtures non évolutives ont été érigées autour du Capitole. Des points de contrôle ont également été mis en place, aidant à boucler le district gouvernemental comme la zone verte de Bagdad.

Une semaine après l’inauguration, environ 15 000 gardes sont restés dans la ville. La Garde nationale a déclaré que 7 000 soldats seraient encore déployés à Washington dans les semaines à venir, et que la force devrait être réduite à 5 600 d’ici la mi-mars.

Pittman a admis mardi dans son témoignage à la Chambre que la police connaissait le fort potentiel de violentes manifestations le 6 janvier et n’était pas suffisamment préparée. Jeudi, elle a déclaré que des experts remontant au moins jusqu’en 2001 ont appelé à une sécurité accrue autour du Capitole.

Cependant, la perspective des structures fortifiées devenant un élément permanent du paysage de Washington, DC, ne convenait pas à beaucoup, entraînant un recul bipartisan.

La représentante Elise Stefanik (R-New York) a fait valoir qu’elle n’avait été informée d’aucune menace crédible pour les législateurs pour justifier une telle fortification, tweetant qu’elle est « Catégoriquement opposé. »

«Aucun briefing sur les menaces n’a été donné aux membres du Congrès pour justifier cette proposition», dit-elle.

C’est la Maison du Peuple. Je suis catégoriquement opposé. Aucun briefing sur les menaces n’a été donné aux membres du Congrès pour justifier cette proposition. https://t.co/4YzVRuD85b – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 28 janvier 2021

La maire de Washington, DC, Muriel Bowser, démocrate, a déclaré que «L’escrime et la présence» des troupes seront nécessaires compte tenu de «certains événements potentiellement volatils» dans un avenir proche, elle est contre la pérennisation de ces dispositions en matière de sécurité.

« Nous n’accepterons pas de troupes supplémentaires ou de clôtures permanentes comme élément à long terme à Washington, » Dit Bowser.

1 / Sur la base des conversations avec les partenaires fédéraux, il y a des événements potentiellement volatils à venir qui nécessiteront une sécurité supplémentaire. L’escrime et la présence de troupes en feront partie. Mais nous n’accepterons pas de troupes supplémentaires ou de clôtures permanentes comme élément à long terme à Washington. – Maire Muriel Bowser (@MayorBowser) 28 janvier 2021

« J’espère vraiment que ce n’est pas permanent, » a déclaré le représentant Adam Schiff (D-Californie), faisant écho à ce sentiment.

«J’espère vraiment que ce n’est pas permanent», a déclaré le représentant Adam Schiff (D-Calif) en réponse à la proposition de clôturer les terrains du Capitole en raison des échecs de la police du Capitole le 6 janvier. Faites plus qu’espérer. S’il vous plaît. Et merci. @kojoshow @wcp pic.twitter.com/2YAprPbZbX – Tom Sherwood (@tomsherwood) 28 janvier 2021

Tout comme le stratège démocrate Steve Pierce, troublé par le message qu’une clôture permanente enverrait.

« Je pleure toujours que quelque chose comme ça soit même devenu nécessaire du tout, » il a dit.

Ceci est un excellent fil de @kasie. Même si j’apprécie la sécurité de nos dirigeants et de mes amis qui y travaillent, je suis également en désaccord sur le message qu’une clôture permanente autour du Capitole envoie – et je pleure toujours que quelque chose comme ça soit même devenu nécessaire du tout. https://t.co/7eY7cWqbsz – Steve Pierce (@steve_pierce) 28 janvier 2021

La proposition intervient alors que les législateurs démocrates ont sonné l’alarme sur leur propre sécurité à l’intérieur du bâtiment du Capitole.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré que les membres du Congrès auraient probablement besoin d’allocations supplémentaires pour assurer leur sécurité personnelle dans le Capitole, «Lorsque l’ennemi est à la Chambre des représentants – une menace qui préoccupe les députés – en plus de ce qui se passe à l’extérieur.»

Pelosi et d’autres démocrates, tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), ont suggéré ces derniers jours que certains de leurs collègues républicains pourraient essayer de les tuer – ou l’ont déjà fait, insinuant que les législateurs qui ont osé remettre en question les résultats de l’élection présidentielle de 2020 était directement responsable de l’émeute du 6 janvier.

