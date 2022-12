ALORS ET MAINTENANT : comment cette ville de la Colombie-Britannique a changé au cours des 30 dernières années

Langford a beaucoup changé au cours des 30 dernières années.

Dans certaines régions, il est à peine reconnaissable, tandis que d’autres conservent leur charme de l’ancien Langford (en vous regardant Luxton Fields.)

Ci-dessous, des photos tirées des archives du Gazette du flux d’or et recréé aujourd’hui pour voir comment le temps a changé Langford.

Ancien secondaire de Belmont

En 1993, l’école secondaire de Belmont se trouvait juste à côté de Jacklin Road, accueillant des compétitions de piste comme celle illustrée ici. Aujourd’hui, après sa démolition en novembre 2015, l’espace est traversé par plus de voitures que d’étudiants. Là où se trouvait autrefois l’école, il y a maintenant Belmont Market, un centre commercial tentaculaire avec des restaurants et d’autres entreprises.

Avenue de la gare

En 1995, Joe Richards faisait campagne pour un service ferroviaire étendu sur le chemin de fer E&N. Treize ans plus tard, le dernier train circulait le long des voies en 2006, et 16 ans plus tard, la ville de Langford a ouvert son quartier culturel le long de Station Avenue, visant à revitaliser le quartier tombé en désuétude après la fermeture de la voie ferrée. Il y a encore ceux qui espèrent le retour du service ferroviaire, bien qu’en août dernier, l’ancien premier ministre John Horgan doutait que ce soit possible.

Avenue Goldstream/chemin Bryn Maur

Après plusieurs accidents dans la région, Peter Fournier a commencé à recueillir des signatures dans l’espoir d’installer un feu de circulation à l’intersection le long de l’avenue Goldstream et du chemin Bryn Maur. Trente ans plus tard, il a en quelque sorte exaucé son souhait, le rond-point de la fontaine ralentissant désormais la circulation, bien que déroutant certains conducteurs.

Grand bois 1

Le 23 octobre 2019, le premier grand bâtiment en bois de l’île de Vancouver a été inauguré et moins de trois ans plus tard, le bâtiment était achevé. Le bâtiment a un espace locatif et a été construit à côté du bâtiment Terminus, un bâtiment commercial à usage mixte qui a amené Rhino Coffee en ville et abrite également un centre d’affaires.

Chemin de fer E&N

Le 6 juillet 1994, les pompiers ont travaillé pour contenir un feu de broussailles qui s’était déclaré près du chemin de fer E&N juste à côté de Leigh Road. De nos jours, les équipes de construction se mettent au travail dans la même zone en déplaçant le pôle BC Hydro sur Langford Parkway, qui n’existait pas en 1994. Autre nouveauté depuis lors, le stade Starlight juste hors écran et le développement de Westhills qui peut être vu en arrière-plan de la deuxième photo.

Costco

Les problèmes de coût de l’entrepreneur ont fait que l’ouverture de Costco a été retardée en 1998 jusqu’à l’année suivante. Plus de 24 ans plus tard, Costco est désormais animé tout au long de la journée, attirant des acheteurs de toute la région. Attirer Costco à Langford a été considéré comme un coup d’État majeur pour l’ancien maire de Langford Stew Young et a été l’un des premiers grands développements à lancer l’expansion de Langford. Le Canadian Tire et le Real Canadian Superstore ont également ouvert à cette époque au large de ce qui était alors l’autoroute Old Island, et ont depuis été surnommés Veterans Memorial Parkway.

Champs de Luxton

Luxton Fields est l’une des rares vues de Langford qui est restée relativement inchangée. Bien qu’il y ait des changements à venir, le connecteur Luxton Road à Sooke Road a été récemment fermé, les jeunes joueurs se rendent toujours au monticule à Luxton Fields aujourd’hui.

Avenue Jacklin

Les travaux de construction ont commencé le 7 juillet 1999, créant des maux de tête pour les entreprises locales. Quelques décennies plus tard, un certain nombre de nouvelles entreprises sont apparues, y compris le marché de Belwood susmentionné, avec des voitures également beaucoup plus colorées qu’à l’époque du noir et blanc.

847, avenue Goldstream

Avant qu’il n’y ait des embouteillages dans les lignes de service au volant de Tim Hortons et de la Goldstream Gazette, des travaux de construction avaient lieu dans le stationnement du 847 Goldstream Ave.

