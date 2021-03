Je suis confiant, dit-il. Je pense que l’équipe sait que l’un des plus grands défis de l’année prochaine sera de comprendre les règles, d’interpréter les règles de manière intelligente et de démarrer le projet dès que possible. Nous devons avoir un œil sur la saison 2021 et un autre œil sur la saison 2022.

J’avais très peur, a déclaré l’Espagnol de 39 ans. Un mois avant la première course du championnat, vous vous retrouvez à l’hôpital après un accident de vélo. … Et vous commencez à vous demander si cela pourrait retarder votre retour et si cela aura des conséquences sur votre retour. Mais heureusement, les médecins ont rapidement identifié le problème… et ont immédiatement déclaré qu’il s’agissait d’un rétablissement rapide.

