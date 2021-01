LONDRES – En cas de doute, faites confiance aux anciennes dépendances. Ils étaient à la périphérie des dernières affres de l’ère Frank Lampard, mais les buts du double acte improbable de Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont assuré la première victoire de Thomas Tuchel en tant que patron de Chelsea contre Burnley dimanche.

Chelsea a dominé la possession et le territoire contre le visiteur bien organisé, mais la pression implacable des Blues a annulé toute menace de Burnley – les limitant à un seul tir au but – et a plutôt vu l’équipe de Tuchel dominer le milieu du terrain et fabriquer la moitié du terrain. chance après demi-chance seulement pour les deux vétérans espagnols de guider l’équipe vers une victoire 2-0.

Pour tous les discours sur leurs chères signatures d’été et sur la nécessité pour Tuchel de trouver le bon cocktail pour libérer leur potentiel, ce sont les anciens fiables qui ont livré. C’était la première action de match d’Alonso depuis septembre; Azpilicueta a été mis à l’écart vers la fin du mandat de Lampard avec Reece James souvent préféré, tout comme Antonio Rudiger. Un autre joueur à la périphérie était Callum Hudson-Odoi, lié pour toujours à un déménagement au Bayern Munich, mais il est devenu l’arrière droit de Tuchel et encore une fois, comme sa performance en milieu de semaine contre Wolverhampton Wanderers, était une menace constante en flanqué et fait tourner les défenseurs de Burnley.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Alors qu’ils recherchent le vrai Timo Werner et Kai Havertz pour intensifier, il y a une renaissance tranquille en cours parmi la vieille garde qui, dans un monde différent, a peut-être regardé les dernières 24 heures de cette fenêtre de transfert comme un chance de répit ailleurs. C’est certainement le cas pour Alonso.

Lors de la dernière apparition d’Alonso en septembre, l’équipe de Lampard n’était qu’à trois matches de la nouvelle saison de Premier League. La confiance du manager de l’époque en Alonso s’est évaporée lors du match nul 3-3 à West Bromwich Albion, aggravée par une prétendue rupture entre la paire au lendemain de ce match, et l’Espagnol ne figurerait plus jamais sous Lampard. Alonso a vu la nouvelle recrue Ben Chilwell prendre sa place à l’arrière gauche.

Alonso a émergé de la nature pour donner une performance typique de l’ancien: constamment chasser, bousculer puis s’élancer en avant. Il a attrapé le deuxième but de Chelsea à la 84e minute alors qu’il se retrouvait magnifiquement prêt pour une finition élégante, lançant sa propre volée sur la poitrine et la cuisse pour écraser Nick Pope au premier poteau.

2 Liés

« Nous avons opté pour un peu plus de taille, ce n’était pas une réflexion sur [Chilwell]», A déclaré Tuchel après le match.« Marcos est habitué à jouer ce rôle et a un bon timing pour arriver dans la surface. Nous sommes très heureux qu’il ait pu marquer le deuxième but qui a terminé le match. «

Encore une fois, Chelsea a joué un 3-4-3 flexible avec Alonso et Hudson-Odoi, le rythme de travail clé de leur jeu de transition, mais aussi de la stabilité défensive. Thiago Silva était un rocher au centre de la défense de Chelsea tandis que Rudiger et Azpilicueta avaient le permis de porter le ballon hors de la défense lorsque l’espace était offert. Ce mouvement a conduit à l’ouverture de Chelsea, où ils ont rapidement déplacé le ballon de près de leur propre surface de terrain au milieu de terrain jusqu’à Hudson-Odoi, dont le ballon intérieur a permis à Azpilicueta de terminer.

Les premiers signes du règne de Tuchel sont une préférence pour la stabilité défensive et l’attaque en marge de l’opposition. Cela rappelle l’utilisation par Pep Guardiola des arrières latéraux, mais c’est un Chelsea maintenant ancré dans le pressage et le contre-pressage; ils sortent effectivement pour étouffer l’opposition, les privant d’opportunités, puis frappent de leurs propres coups.

Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont conduit Chelsea à la première victoire du club sous Thomas Tuchel. Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

« Performance très complète, encore une fois défensivement et offensivement », a déclaré Tuchel. « C’était très fort physiquement avec les longs ballons et les duels en l’air, en combattant pour le deuxième ballon. Nous avons eu beaucoup de défense active, jamais passive. »

Chelsea a eu l’occasion d’étirer l’avance, mais une combinaison de la ténacité de Burnley en défense – menée par l’excellent James Tarkowski – et du manque de finition clinique de Chelsea devant le but l’a maintenu à deux. Tuchel était satisfait des deux buts, mais a déclaré après le match: « Cela devrait être un signal pour les gars à l’avant, c’était aux défenseurs de marquer. Nous manquons de la touche finale et de la livraison. »

Les malheurs de Werner se sont poursuivis devant le but, et il semble de plus en plus que ce sera un projet à long terme pour tirer le meilleur parti de lui. Il a opéré principalement dans sa position préférée – juste à gauche, dans le demi-espace, cherchant à chronométrer ses courses à la perfection – mais il faut toujours cliquer avec lui. Il a eu une poignée de demi-occasions et a même frappé le ballon contre sa jambe en première période dans ce qui aurait pu être sa meilleure opportunité, mais vous sentez qu’il continuera à retrouver sa confiance sous Tuchel. Le nouveau manager a déclaré plus tôt dans la semaine que la pression allait à Werner, et c’est parce que le n ° 11 de Chelsea se soucie.





Ceux qui ont joué pour Tuchel disent qu’il fonde son approche de motivation face aux joueurs sur le fait qu’ils ont besoin d’un câlin ou d’une fusée. Avec Werner, vous sentez que c’est le premier, mais cela prendra du temps. Il a besoin d’un de ces buts chanceux et laids pour soulever le poids de ses épaules.

Mateo Kovacic a été exceptionnel au milieu pour Chelsea, tandis que Jorginho est le rouage clé de leur match de transition. Mason Mount a apporté beaucoup d’énergie et de motivation, mais Tuchel doit savoir exactement comment il s’intégrera dans cette configuration 3-4-3. Havertz est la réponse à long terme la plus probable à cette place à l’intérieur de la droite, mais son temps de jeu a été limité à 10 minutes du banc tandis que Hakim Ziyech a été laissé de côté en raison de la fatigue. Christian Pulisic a ajouté beaucoup de vigueur en remplacement de Tammy Abraham à la mi-temps, mais ils doivent affiner leur précision d’attaque pour voir leur embarras de la richesse enfin cliquer devant le but. Quand cela se réunira, ils seront impitoyables.

C’était confortable pour Chelsea et ressemblait à l’une de ces victoires banales pour une équipe jouant avec confiance et connaissant l’importance de remporter des victoires contre des adversaires fougueux et délicats comme Burnley. Mais nous ne sommes que six jours dans l’ère Tuchel, et il est donc passé à l’essai et testé pour rétablir la confiance dans l’équipe. Ils ne sont peut-être pas les principaux protagonistes à long terme du plan de Chelsea de Tuchel, mais pour l’instant, ils sont le ciment qui colmate lentement les fissures laissées par les turbulences de la semaine dernière.