Alom, le héros de la sensation Internet bangladaise ‘Tuneless’, a été sommé d’arrêter de chanter par la police

Un chanteur bangladais désaccordé avec un énorme succès sur Internet a été arrêté par la police à l’aube et a dit de cesser ses interprétations douloureuses de chansons classiques, déclenchant un tollé sur les réseaux sociaux. “Hero” Alom, comme il s’appelle lui-même, a amassé près de deux millions d’abonnés sur Facebook et près de 1,5 million sur YouTube avec son style de crooner unique et ses vidéos torrides saisissantes.

L’un de ses numéros, “Arabian Song”, dans lequel il apparaît en tenue arabe traditionnelle sur une dune de sable avec des chameaux superposés en arrière-plan, a récolté 17 millions de vues.

Mais il s’est également attiré le mépris des critiques, en particulier pour les versions de chansons classiques de deux trésors nationaux bien-aimés – le lauréat du prix Nobel Rabindranath Tagore et le poète national du Bangladesh Kazi Nazrul Islam.

Mercredi, Alom a déclaré à l’AFP qu’il avait été “torturé mentalement” la semaine dernière par des policiers qui lui ont dit d’arrêter de chanter des chansons classiques, qu’il était trop laid pour être chanteur et de signer une caution “d’excuses”. « La police est venue me chercher à 6 heures du matin et m’a gardée là-bas pendant huit heures. Ils m’ont demandé pourquoi je chantais des chansons de Rabindra et de Nazrul », a-t-il déclaré.

Le détective en chef de Dhaka, Harun ur Rashid, a déclaré aux journalistes qu’Alom s’était excusé d’avoir chanté les chansons chéries et d’avoir porté des uniformes de police sans autorisation dans ses vidéos.

“Nous avons reçu de nombreuses plaintes contre lui”, a déclaré Harun.

« (Il) a totalement changé le style (traditionnel) (de chant)… Il nous a assuré qu’il ne répéterait pas cela », a ajouté Harun.

Farook Hossain, le commissaire adjoint de la police de Dhaka, a rejeté les affirmations d’Alom, 37 ans, selon lesquelles il avait également été pressé de changer de nom.

“Il fait ces commentaires juste pour devenir viral sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré à l’AFP. Après son calvaire, Alom a publié une nouvelle vidéo le montrant derrière les barreaux dans une tenue de prison, gazouillant tristement qu’il est sur le point d’être pendu.

Le traitement d’Alom a déclenché l’indignation sur les réseaux sociaux, des commentateurs et des militants l’appelant une attaque contre les droits individuels, même si son chant agace.

“Je ne suis pas fan de vos chansons ou de votre jeu d’acteur. Mais s’il y a une tentative de museler votre voix, je m’y oppose », a déclaré le journaliste Aditya Arafat.

« Ne soyez pas brisé. Vous êtes un héros. Peu importe ce que les autres disent, vous êtes un vrai héros », a écrit Sanjida Khatun Rakhi sur la page Facebook d’Alom.

Alom dit qu’il a joué dans plusieurs films et a également participé aux élections législatives du Bangladesh en 2018 en tant que candidat indépendant, recueillant 638 voix.

Il a déclaré à l’AFP dans son studio de Dhaka qu’il avait commencé à utiliser le surnom de “Hero” après être devenu populaire dans son quartier natal de Bogra, à 150 kilomètres (95 miles) au nord de Dhaka.

“J’avais l’impression d’être un héros. J’ai donc pris le nom de Hero Alom. Je ne laisserai pas tomber ce nom quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré.

“À l’heure actuelle, il semble que vous ne puissiez même pas chanter en toute liberté au Bangladesh.”

