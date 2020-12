Alok Sharma est confronté à une «demande impossible» jonglant avec ses fonctions de président de la Cop26 et de secrétaire d’État aux affaires, a déclaré Amber Rudd.

L’ancienne ministre de l’Intérieur et ministre du Climat a déclaré qu’elle ne voyait pas comment M. Sharma pourrait faire des prochaines négociations de l’ONU sur le climat un «succès» tout en essayant de diriger le département des affaires à un moment où le Royaume-Uni est confronté à une pandémie et à une sortie imminente de la UE.

S’exprimant lors d’un point de presse aux côtés de Laurent Fabius, le président de la Cop21 à Paris, elle a déclaré: «Quand je regarde le travail de Laurent Fabius, je ne pense pas qu’il essayait de diriger des affaires au Royaume-Uni à l’époque de la pandémie, essayant de rassurer les entreprises à la sortie de notre plus grand bloc commercial, [and] essayer de mettre sur pied une législation pour s’assurer qu’il n’y a pas de files d’attente à la frontière.

«Il me semble une demande extraordinaire d’Alok Sharma qu’il puisse mettre l’effort, le travail, la réflexion, le rassemblement d’intérêts différents et faire de Cop un succès tout en faisant toutes ces choses. Je ne sais pas qui pense que c’est possible? Cela semble juste une demande impossible.

Lire la suite

Elle a ajouté: «Je reconnais l’absurdité d’un changement potentiel de président de la COP, mais si ce n’est pas maintenant, quand?»

Le Royaume-Uni doit accueillir le prochain cycle de négociations de l’ONU sur le climat, connu sous le nom de Cop26, l’année prochaine à Glasgow. Les pourparlers seront essentiels pour accroître l’ambition de lutter contre la crise climatique, selon les experts.

M. Sharma a été nommé président des pourparlers en février après que l’ancienne présidente en devenir, Claire O’Neill, ait été limogée de ses fonctions.

Hier, Mme O’Neill a déclaré à un comité parlementaire que le gouvernement de Boris Johnson n’avait «aucune idée» du sérieux d’accueillir les négociations de l’ONU sur le climat alors qu’elle était encore à son poste.

«Il ne semblait tout simplement pas y avoir de sens de ce que nous faisions réellement», a déclaré Mme O’Neill lors d’une audition de témoignages tenue par le comité de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle (Beis).

«Il s’agit d’un moment diplomatique mortellement sérieux dont dépend la future trajectoire du CO2. Et je ne pense pas que ce sentiment de gravité se soit répandu.

Elle a ajouté qu’il lui avait été conseillé de «poursuivre pour licenciement abusif» et pour «préjugé sexiste» en raison du fait qu’il y avait «peu de femmes» impliquées dans la gestion de Cop26.

S’exprimant aujourd’hui, Mme Rudd a déclaré: «Je pensais que Claire O’Neill était un choix inspiré en tant que présidente de Cop, et j’étais très triste quand elle a démissionné, ou est tombée sous le regard destructeur de Dominic Cummings, dirons-nous, et est partie. »

Elle a ajouté que la réduction de l’aide à l’étranger annoncée dans le récent examen des dépenses de la chancelière suggérait que le gouvernement ne prenait pas «assez au sérieux» son rôle d’hôte de la Cop26.

«Un pays qui comprend vraiment le sérieux, l’honneur et la responsabilité d’accueillir la Cop26 l’année prochaine ne réduirait pas son aide internationale en ce moment», a-t-elle déclaré.

«En tant qu’ancien secrétaire d’État, lorsque vous avez besoin d’argent supplémentaire pour quelque chose qui est la priorité de ce gouvernement, dans ce cas Cop26 … pouvoir avoir accès à l’argent de l’aide au développement à l’étranger … a été une aide énorme pour pouvoir tenir ses engagements pour aider d’autres pays à s’industrialiser. »

Ses commentaires interviennent un jour après qu’un haut responsable politique conservateur a déclaré nouvelles de la BBC qu’il fallait quelqu’un de plus grand profil pour mener avec succès les négociations sur le climat.

Tobias Ellwood, l’ancien ministre des Affaires étrangères qui préside le comité de défense des Communes, a déclaré à BBC News: « Il doit s’agir de David Cameron, de William Hague, quelqu’un de cet ordre qui connaît la scène internationale. »

Mme Rudd s’est abstenue d’assumer elle-même le rôle lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, qui a été organisée par l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat à but non lucratif.

La réunion d’information sur la Cop26 et le prochain Sommet sur l’action pour le climat du 12 décembre comprenait également les commentaires du professeur Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement (ICCCAD) et d’Adair Turner, chercheur principal à l’Institute for New Economic Thinking (INET). .

Un porte-parole du gouvernement a déclaré mardi: «En tant que président de la Cop26, Alok Sharma coordonne les efforts pour mener des actions contre le changement climatique à travers le monde avant que le Royaume-Uni accueille la conférence Cop26 sur le climat l’année prochaine. Cela comprend un engagement direct avec plus de 40 gouvernements ainsi que la participation à des dizaines d’événements internationaux majeurs virtuellement pour rassembler le monde et se concentrer sur la lutte contre le changement climatique.