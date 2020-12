Alok Sharma a défendu le processus «absolument méticuleux» entrepris par les médicaments indépendants du Royaume-Uni pour donner le feu vert à un vaccin contre le coronavirus avant tout autre pays occidental.

M. Sharma, qui en tant que ministre des vaccins est désormais chargé de superviser le déploiement du jab Pfizer / BioNTech, a ajouté qu’il était «confiant» que les 800 000 doses d’un lot initial seraient au Royaume-Uni d’ici le début de la semaine prochaine.

«Si ce n’était pas [safe] il n’aurait pas été approuvé et n’aurait pas obtenu l’autorisation de la MHRA », a déclaré le ministre des vaccins Petit-déjeuner BBC.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national pour les allergies et les maladies infectieuses, avait suggéré que le propre régulateur américain effectuait un examen plus rigoureux du jab, affirmant que le Royaume-Uni «avait couru au coin du marathon et s’était joint au dernier kilomètre». .

Cependant, il s’est excusé plus tard pour le «malentendu» en ajoutant qu’il avait «une grande foi» dans la MHRA qui a approuvé le jab Pfizer / BioNTech mercredi à un moment historique dans la lutte contre Covid-19.

Le Dr Fauci a dit au BBC il «ne voulait pas impliquer de négligence, l’événement pensait qu’il en était ainsi», déclarant: «J’ai une grande confiance dans ce que le Royaume-Uni fait à la fois scientifiquement et d’un point de vue réglementaire».

Interrogé sur ses propos, un porte-parole du Premier ministre a déclaré aux journalistes lors d’un briefing n ° 10 vendredi: « Vous aurez vu qu’il a maintenant retiré ces commentaires et présenté ses excuses. »

«Je voudrais simplement souligner le fait que la MHRA est un leader mondial dans son domaine et a suivi des normes internationales rigoureuses en termes d’évaluation du vaccin pour s’assurer qu’il répond aux normes de sécurité, d’efficacité et de qualité. Le PDG de la MHRA a a été assez clair qu’aucun coin n’a été coupé. «

La MHRA a également été contrainte de défendre son examen, insistant sur le fait qu’elle avait «évalué rigoureusement les données» relatives au vaccin «dans les plus brefs délais, sans compromettre la rigueur de notre examen».

Dans un communiqué, l’organisme de réglementation a déclaré qu’il avait commencé à examiner les données en octobre, ajoutant: « Les vaccins Covid-19, y compris celui-ci, sont en cours de développement de manière coordonnée qui permet à certaines étapes de ce processus de se dérouler en parallèle pour condenser le temps nécessaire, mais cela ne signifie pas que les étapes et les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité ont été contournées. «

«Tout vaccin doit subir des essais cliniques robustes conformes aux normes internationales, sous la supervision de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que la MHRA était un «leader mondial» dans son domaine et «a suivi des normes internationales rigoureuses dans son évaluation du vaccin Pfizer / BioNTech pour s’assurer qu’il répond à des normes strictes de sécurité, d’efficacité et de qualité».

L’Agence européenne des médicaments (EMA) envisage également d’approuver les vaccins pour les États membres et devrait décider d’ici le 29 décembre de donner le feu vert au premier vaccin Covid-19.

Réitérant les commentaires du secrétaire à la santé, Matt Hancock, M. Sharma a déclaré que «l’essentiel» du déploiement des vaccins parmi les groupes prioritaires répertoriés par la Communauté mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) aurait lieu en 2021.

Les jabs ont déjà commencé à arriver en Grande-Bretagne depuis l’usine de fabrication en Belgique et le ministre a insisté sur le fait que 800 000 doses initiales arriveraient d’ici la semaine prochaine pour lancer la tâche gigantesque de vaccination des groupes prioritaires.

Les ministres espèrent également qu’un deuxième vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca sera approuvé par le régulateur. Le gouvernement a commandé 100 millions de doses du jab, ce qui augmenterait considérablement les approvisionnements au cours de la nouvelle année.

« Nous nous attendons à plus (vaccin Pfizer) d’ici la fin de l’année, mais ce que nous avons toujours dit, c’est que l’essentiel du programme de vaccination aura lieu l’année prochaine », a déclaré M. Sharma. BBC Radio 4 aujourd’hui programme.

Il a ajouté: «Nous avons, bien sûr, le vaccin Pfizer / BioNTech dont nous parlons pour le déploiement en ce moment, mais AstraZeneca est également en cours d’examen par la MHRA.