Alodokter absorbe l’application de grossesse de Marubeni Diary Bunda

La société indonésienne de santé numérique Alodokter a acquis l’application de grossesse Diary Bunda du conglomérat japonais Marubeni Corp. pour un montant non divulgué.

Pendant ce temps, Marubeni a également promis un investissement à la société mère d’Alodokter, Ranelagh, basée à Singapour, qui exploite également la plateforme médicale Alomedika.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Lancé en 2020, Diary Bunda fournit des informations médicales personnalisées et du contenu sur l’accouchement et les soins maternels, cherchant à résoudre le problème sociétal croissant du sous-développement de l’enfant. On rapporte qu’environ 1,5 million de bébés, soit environ 30% de tous les enfants nés en Indonésie chaque année, sont sous-développés.

L’application de grossesse, selon Alodokter, a « gagné une popularité significative » parmi les mères indonésiennes ces dernières années, ayant maintenant une base d’utilisateurs actifs mensuels de 100 000.

LA GRANDE TENDANCE

Alodokter a poursuivi ses plans d’expansion et le développement de nouveaux produits sur sa plate-forme au cours des dernières années. Il a récemment reçu un investissement non divulgué de MDI Ventures du groupe Telkom et de Samsung Ventures pour cette entreprise.

ENREGISTREMENT

Alodokter a déclaré qu’il visait à améliorer l’expérience de santé numérique de toutes les mères en Indonésie en élargissant sa gamme de services de santé.

« Nous continuerons à fournir des solutions de soins de santé numériques conviviales et de haute qualité à la communauté au sens large, en veillant à ce que les applications Alodokter et Diary Bunda restent une ressource fiable et complète pour la communauté des mères indonésiennes », a-t-il déclaré dans un article sur Linkedin.