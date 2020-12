Alanyaspor affrontera Yeni Malatyaspor au stade Bahcesehir Okullari, à Alanya, le mercredi 23 décembre. Le match de la Ligue turque 2020 entre Alanyaspor et Yeni Malatyaspor doit débuter à 18h30 IST.

Cette saison, Alanyaspor est depuis longtemps en tête du classement de la Ligue turque. Ils ont remporté huit de leurs 13 matchs de championnat impressionnants avec deux nuls et trois défaites à leur total. Alanyaspor compte désormais 26 points à son actif et est à égalité avec Galatasaray, deuxième au classement de la Ligue turque.

En revanche, Yeni Malatyaspor occupe actuellement la neuvième place avec quatre nuls et trois défaites à son actif. Ils ont remporté cinq de leurs 12 matches et ont 19 points à leur actif. À l’approche du match, Malatyaspor pourrait poser un défi de taille, car elle est l’une des deux seules équipes à être restée invaincue lors de ses cinq dernières sorties en championnat.

Ligue turque 2020 Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor: prédiction de l’équipe ALN vs YEN Dream11, nouvelles de l’équipe

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Capitaine: Khouma Babacar

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Vice capitaine: François Moubandje

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Gardien de but: José Marafona

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Défenseurs: Fatih Aksoy, Fatih Aksoy, Juanfran-Junior, François Moubandje

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Milieux: Berkan Kutlu, Jody Lukoki, Zeki Yavru, Adem Buyuk

Alanyaspor vs Yeni Malatyaspor Ligue turque 2020 KAY vs GAZ Dream11 Grévistes: Benjamin Tetteh, Khouma Babacar

ALN vs YEN Turkish League 2020 Alanyaspor alignement de départ probable contre Yeni Malatyaspor: Fatih Aksoy, Jose Marafona, François Moubandje, Steven Caulker, Juanfran-Junior, Berkan Kutlu, Ahmet Gulay, Khouma Babacar, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca

ALN vs YEN Turkish League 2020 Yeni Malatyaspor alignement de départ probable contre Alanyaspor: Adem Buyuk, Wallace, Zeki Yavru, Ahmed Ildiz, Dogukan Emeksiz, Benjamin Tetteh, Jody Lukoki, Semih Kaya, Mustafa Akbaş, Eray Iscan, Olcay Sahan