Almodóvar se retire du premier long métrage en anglais

“Cela a été une décision très douloureuse pour moi”, a déclaré Almodóvar à Deadline Hollywood. « Je rêvais de travailler avec Cate depuis si longtemps. Dirty Films a été si généreux avec moi tout ce temps et j’étais aveuglé par l’excitation, mais malheureusement, je ne me sens plus capable de réaliser pleinement ce film.

MADRID – Le réalisateur oscarisé Pedro Almodóvar annonce qu’il se retire de son premier long métrage en anglais, “A Manual for Cleaning Women” produit par et avec Cate Blanchett.

Pedro Almodóvar a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour “All About My Mother” (1999) et du meilleur scénario original pour “Talk To Her” (2002). Il a réalisé son premier court métrage en anglais, « The Human Voice », mettant en vedette Tilda Swinton, en 2020.