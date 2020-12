NEWCASTLE, Angleterre: Newcastle United a secoué les effets d’un COVID-19[feminine épidémie au club lorsque Miguel Almiron a marqué le but le plus rapide de la saison en Premier League et que Dwight Gayle a marqué un vainqueur tardif lors d’une victoire 2-1 contre West Bromwich Albion samedi.

La victoire a amené Newcastle à la 11e place du classement alors que l’équipe de Steve Bruce a disputé son premier match en deux semaines après que leur match contre Aston Villa ait été reporté lorsque plusieurs membres de l’équipe et le personnel ont été testés positifs pour COVID-19[feminine .

Almiron a tiré Newcastle devant après 20 secondes quand une erreur de Branislav Ivanovic a permis aux hôtes de contre-attaquer et Joelinton a trouvé le milieu de terrain paraguayen non marqué dans la surface alors que West Brom se battait pour récupérer.

Les visiteurs ont égalisé cinq minutes après le redémarrage lorsque le centre de Matt Phillips a été rencontré par Darnell Furlong qui s’est étiré pour placer une douce et basse volée dans le coin inférieur.

Le remplaçant Gayle a failli faire 2-1 une minute après son entrée en jeu à la 70e minute – sa première apparition de la saison – quand il a dépassé son marqueur pour se diriger vers un corner vers le but, seulement pour voir Phillips le dégager du but. ligne.

Cependant, Gayle a rétabli l’avance de Newcastle contre son ancien club à la 82e minute lorsqu’il s’est connecté avec le centre de son collègue remplaçant Jacob Murphy et que sa tête de balle dans le coin supérieur a frappé le dessous de la barre sur son chemin dans le filet.

Le résultat a laissé West Brom dans la zone de relégation à la 19e place avec six points en 12 matchs, augmentant la pression sur le manager Slaven Bilic, qui risque d’être limogé pendant le programme chargé de décembre.

West Brom se rendra à Manchester City mardi prochain tandis que Newcastle se rendra à Leeds United un jour plus tard.