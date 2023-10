Alma Maters et anciens élèves aisés : guide des retrouvailles HBCU 2023

PRAIRIE VIEW A&M contre Arkansas-Pine Bluff

CAROLINE DU NORD A&T contre Towson

HAMPTON contre Caroline du Nord A&T

FLORIDE A&M contre Prairie View A&M

ÉTAT DE FAYETTEVILLE contre Johnson C. Smith

JOHNSON C. SMITH contre Saint Augustine’s

ÉTAT DE GRAMBLING contre Alabama A&M

SHAW contre Johnson C. Smith

ELIZABETH CITY STATE contre Johnson C. Smith

ALABAMA A&M contre Tuskegee

Comme d’habitude, Journée de jeu HBCU J’ai reçu les marchandises à toutes les dates de retour du HBCU et nous espérons qu’Alabama A&M, Elizabeth City State et Texas Southern ont passé un bon moment pour lancer le szn !

Découvrez-le pour votre plus grand plaisir ci-dessous !

Jusqu’à la mi-novembre, des câlins et des poignées de main seront donnés sur les campus de l’HBCU, des fêtes et des talonnages auront lieu, les groupes seront en plein essor et l’excellence noire atteindra son paroxysme.

HBCU Homecoming SZN bat officiellement son plein et nous sommes prêts à célébrer notre prestigieux HBCUS tout en discutant avec des amis et en encourageant nos équipes de football préférées.

Pour les anciens élèves des collèges historiquement noirs, c’est officiellement la période la plus merveilleuse de l’année…

Où sont les soirées de retour à la maison HBCU ?

Qu’est-ce qu’un retour à la maison sans une arrivée ? Les HBCU de tout le pays organisent des concerts et des fêtes pour les anciens élèves.

Découvrez quelques-unes de nos sélections ci-dessous !

Les Pirates de l’Université de Hampton savent toujours comment se présenter, et le retour de cette année ne sera pas différent pour Retour à la maison au bord de la mer. Les événements incluent une soirée R&B organisée par Terrence J et la soirée annuelle Forever Young après le grand match de samedi.

De plus, les Hamptoniens profiteront d’un concert de retrouvailles avec Lola Brooke, Mariah The Scientist et Nardo Wick.

En parlant de concerts de retrouvailles, bravo aux Aggies of North Carolina A&T !

Le GHOE aka.a. de cette année. « Le plus grand retour aux sources sur Terre » a lieu plus tard que d’habitude, le samedi 4 novembre.

Le concert de rentrée de cette année mettra en vedette Summer Walker et Lil Durk avec Flo Milli, Coco Jones et Rylo Rodriguez.

Le concert de rentrée de cette année mettra en vedette Summer Walker et Lil Durk avec Flo Milli, Coco Jones et Rylo Rodriguez.

Attention, anciens élèves de Howard ! Apparemment, quoi qu’il arrive au bal, cela reste au bal ; c’est le message que partagent les MoveMakers.

Ils organisent des fêtes au Park le 14e jeudi avant le grand match de retour de samedi.

D’autres événements de retour à la maison de Howard incluent une commission de retour et un brunch d’adieu organisé par Events By Pres.

Les Tigres de l’Université de Tuskegee organiseront une soirée de lancement des anciens élèves à Atlanta le jeudi 12 octobre avant de « jouer et discuter » en Alabama pour voir leur équipe affronter l’Edwaters College.

Les jeunes anciens élèves peuvent profiter d’une fête sur le campus, dans la salle de bal Tompkins Hall de l’université de Tuskegee.

Quant aux Morehouse et Spelman Tigers, le 10e « Prélude » annuel aux retrouvailles de Spelhouse aura lieu le 26 octobre et sera sponsorisé par A$AP Rocky’s Mercer and Prince whisky.

Ensuite, la toujours animée soirée des anciens «Olive Branch» aura lieu le vendredi 27 octobre à La Banque.

Le garder animé avec les concerts de rentrée, c’est FAMU.

Les Rattlers entendront les sons de Nardo Wick, Mariah The Scientist, Toosi et Rob 49 pour leur concert…

tandis que le retour de Jackson State mettra en vedette Mariah The Scientist, Toosii, Rob49 et Big Boogie.

Pendant ce temps, les Jaguars de la Southern University donneront un concert avec Latto et Coco Jones…

Il y a une semaine d'événements du 8 au 14 octobre !

et Latto apportera également ses talents à Clark Atlanta.