Alma lève 130 millions de dollars pour un logiciel de pratique en santé mentale et davantage de financements pour la santé numérique

Alma, qui fabrique des logiciels et des outils de soutien pour les professionnels de la santé mentale qui construisent leurs pratiques, a levé 130 millions de dollars en financement de série D. Le cycle intervient environ un an après que la société a annoncé sa série C de 50 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Thoma Bravo, avec la participation de Cigna Ventures, Insight Partners, Optum Ventures, Tusk Venture Partners, Primary Venture Partners et Sound Ventures. Alma a déclaré que son augmentation totale s’élevait désormais à plus de 220 millions de dollars.

La startup propose un logiciel de téléthérapie, des outils de facturation et de planification et une communauté d’autres professionnels de la santé mentale ainsi qu’un annuaire pour aider les patients à trouver des prestataires dans le réseau.

“En plaçant les thérapeutes au premier plan, Alma crée un modèle commercial durable qui aide les prestataires à accepter une assurance, à développer leur pratique privée et à atteindre davantage de personnes à la recherche de soins. Au cours de l’année écoulée, nous avons étendu nos services pour offrir des soins de santé mentale en réseau. dans les 50 États américains, aidant les gens à trouver les soins dont ils ont le plus besoin au moment où ils en ont le plus besoin », a déclaré le fondateur et PDG d’Alma, le Dr Harry Ritter, dans un communiqué.

Fair Square Medicare, un navigateur d’assurance basé sur la technologie, a annoncé jeudi avoir levé 15 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par Define Ventures, avec la participation de Slow Ventures, YCombinator et des investisseurs providentiels, et a porté l’augmentation totale de la startup à 19 millions de dollars.

Grâce à cet investissement, Fair Square Medicare prévoit de lancer de nouveaux services, notamment en aidant les personnes âgées à trouver et à planifier des rendez-vous avec des prestataires, en mettant en place des soins de santé et dentaires préventifs, en trouvant des options de prescription à moindre coût et en accédant à des programmes numériques de gestion des soins chroniques.

“Les personnes âgées méritent un partenaire de santé de confiance qui agit toujours dans leur meilleur intérêt”, a déclaré Chirag Shah, associé chez Define Ventures, dans un communiqué. “Le modèle de Fair Square Medicare renforce la confiance avec les personnes âgées, car il les traite comme une famille. Lorsque vous accordez la priorité à la relation à long terme avec le client plutôt qu’aux gains financiers potentiels à court terme, il vous confiera une plus grande partie de sa santé. C’est la recette. pour une croissance durable, c’est pourquoi nous investissons dans l’avenir de Fair Square Medicare. »

Avenda Health, qui développe une plate-forme d’IA pour mieux visualiser le cancer de la prostate, a obtenu 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par VCapital.

Les autres participants à l’augmentation incluent Plug & Play Ventures et Wealthing VC Club. La startup prévoit d’utiliser le capital pour accélérer l’utilisation d’iQuest, son logiciel expérimental visant à visualiser le cancer pour une meilleure planification du traitement.

« La mission de notre entreprise est de fournir aux cliniciens et à leurs patients un meilleur accès aux soins tout en maintenant une qualité de vie qui fait souvent défaut dans le traitement du cancer de la prostate. Notre technologie résout des problèmes clés en matière de santé masculine et nous sommes impatients de créer un réel changement dans les soins du cancer de la prostate. “, a déclaré le PDG et cofondateur d’Avenda, le Dr Shyam Natarajan, dans un communiqué. “Ce financement jouera un rôle essentiel dans l’expansion de la capacité et de la portée de notre technologie, tout en renforçant notre équipe expérimentée de leaders en urologie, en dispositifs médicaux et en IA.”

La bibliothèque d’essais en démarrage d’essais cliniques en oncologie est sortie de la clandestinité plus tôt cette semaine avec un financement de démarrage de 5 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Deena Shakir, associée chez Lux Capital, avec la participation de Julian Eison, associé directeur chez NEXT VENT®RES, Unseen Capital et d’autres investisseurs providentiels.

La société offre un remboursement aux prestataires locaux et aux cabinets d’oncologie pour le présélection et l’orientation des patients vers des essais cliniques. Il fournit également des navigateurs aux patients qui souhaitent s’inscrire, les orientant vers les ressources de voyage, de nourriture et de logistique.

“Le manque d’équité dans l’accès est un énorme obstacle qui doit être résolu”, a déclaré le PDG et fondateur, le Dr Hala Borno, dans un communiqué. “En tant que société, nous avons tellement investi dans de nouvelles thérapies biotechnologiques passionnantes et nous sommes optimistes que bon nombre de ces traitements personnalisés prolongeront la vie des patients. Cependant, il existe encore de nombreux obstacles, et nous visons à combattre les obstacles rencontrés par tous les participants de notre écosystème de recherche – les patients, les fournisseurs et les chercheurs. »