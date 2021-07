Allyson Felix vise l’or et l’égalité pour les mères athlètes

« C’est vraiment difficile d’équilibrer être une maman et une athlète professionnelle, et la réalité est qu’il y a un certain niveau de soutien financier et de sécurité qui est nécessaire pour pouvoir le faire », a déclaré Felix.

Elle s’est associée à son sponsor, Gap’s Athleta, et à la Women’s Sport Foundation pour remettre 200 000 $ en subventions à des mamans-athlètes professionnelles se rendant à des compétitions. Le programme a récemment annoncé les neuf premiers récipiendaires, dont six se rendront à Tokyo pour les Jeux de 2021 la semaine prochaine. Ils recevront chacun 10 000 $ à utiliser pour la garde d’enfants.

Felix a appelé son parrain de l’époque Nike en mai 2019 pour avoir réduit son salaire après la naissance de sa fille, Camryn. Maintenant, elle plaide pour une aide à la garde d’enfants pour les mères qui s’entraînent et concourent pour les Jeux olympiques et au-delà.

Lorsque la coureuse Allyson Felix se rendra à Tokyo pour participer aux Jeux olympiques, elle deviendra six fois médaillée d’or, ainsi qu’une féroce championne des mères d’athlètes.

Après avoir eu sa fille fin 2018, elle s’est sentie obligée de reprendre la forme dès que possible, a écrit Felix dans le 2019 Éditorial du New York Times. Son contrat avec Nike avait expiré et l’entreprise voulait la payer 70 % de moins que son accord précédent, a-t-elle déclaré.

« Il y a toujours eu un silence et une peur autour de la maternité dans le sport », se souvient-elle. « Je me souviens avoir senti que je devais choisir entre ce sport que j’aime et ma famille. »