Allyson Felix reporte sa retraite pour le relais 4x400 féminin

Il s’avère qu’Allyson Felix n’a pas couru sa dernière course. La sprinteuse la plus décorée de l’histoire des États-Unis sera de retour aux championnats du monde pour participer aux préliminaires du relais 4×400 féminin samedi.

Elle a déclaré que les officiels de l’équipe l’avaient sortie de sa brève retraite après avoir aidé l’équipe de relais mixte à remporter une médaille de bronze vendredi dernier lors de ce qu’elle avait qualifié de sa dernière course majeure.

“Les entraîneurs m’ont demandé si j’étais disponible et il n’y avait aucun moyen que je refuse l’équipe”, a déclaré le joueur de 36 ans par e-mail à l’Associated Press.

Les préliminaires du relais 4×400 sont samedi et la finale aura lieu dimanche pour clôturer les championnats du monde.

Lisez aussi: F1: Carlos Sainz mène le FP2 dominé par Ferrari, Hamilton déplore Mercedes “pas spectaculaire”

Il y a une semaine, Felix a disputé le match retour de l’équipe de relais mixte 4 × 400 dans ce qu’elle a dit être sa dernière épreuve. Depuis lors, elle a eu quelques allocutions et a assisté à The ESPYS à Los Angeles. Elle est de retour pour une autre apparition à Hayward Field.

“Quand j’ai reçu l’appel, je me suis verrouillé et recentré”, a déclaré Felix.

La troisième place au relais mixte a donné à Felix sa 19e médaille aux championnats du monde, prolongeant un record qu’elle détenait déjà. Ajoutez à cela ses 11 médailles olympiques et cela porte le total à 30.

Aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, elle était sur le relais 4 × 400 féminin médaillé d’or dans le cadre d’une «équipe de rêve» avec Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad et Athing Mu. Le quatuor a prolongé la séquence de victoires consécutives de l’Américaine dans cette épreuve à sept aux Jeux olympiques.

Felix laisse une empreinte assez importante sur la piste. En plus de sa prime de médailles, elle a également regardé Nike sur les problèmes de grossesse au cours de son parcours pour devenir une défenseure des droits des femmes. Elle a également lancé sa propre entreprise de chaussures appelée Saysh.

Maintenant, il y a une chance pour un tour de victoire de plus. Elle s’imprègne du moment en présence de sa fille de 3 ans, Camryn.

“Mes meilleurs souvenirs de cette semaine sont de voir ma fille m’encourager, de voir des jeunes femmes me soutenir et de me remercier de les avoir défendues, de marcher dans le stade et de voir des femmes porter Saysh”, a déclaré Felix.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici