Allyson Felix ne parvient pas à se qualifier pour le 200 mètres aux essais olympiques américains

Gabby Thomas a couru un record mondial de 21,94 secondes en demi-finale du 200 mètres féminin vendredi – et son élan s’est poursuivi jusqu’à samedi.

Thomas a éclipsé son précédent record en carrière en franchissant la ligne d’arrivée en 21,61 pour remporter le 200 mètres féminin aux essais olympiques américains. Son temps est le deuxième plus rapide de l’histoire du 200 mètres féminin et la met en illustre compagnie. Seul le record du monde de Florence Griffith-Joyner de 21,34 secondes depuis 1988 est plus rapide.

« J’ai travaillé si dur », a déclaré Thomas. « J’ai déménagé à Austin, au Texas, pour m’entraîner. Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis tellement, tellement heureux. J’ai travaillé tellement dur. Je suis vraiment reconnaissant. »

Jenna Prandini a réalisé un record personnel en 21,89 pour terminer deuxième, et Anavia Battle a franchi la ligne en 21,95 pour terminer troisième.

Thomas, diplômée de Harvard, s’est propulsée au rang de sérieuse prétendante à la médaille d’or à Tokyo après avoir accéléré les rondes préliminaires et réalisé l’un des meilleurs temps de tous les temps.

« Depuis que je suis arrivé ici, mes attentes pour moi-même sont devenues encore plus élevées », a déclaré Thomas. « Maintenant, quand je monte sur la piste, je m’attends à courir sous les 22 ans, ce que j’aime pour moi et je suis vraiment excité. »

Thomas a de bonnes raisons d’être excité après sa performance dans Eugene. Elle a couru sous les 22 secondes dans la ronde d’ouverture, la demi-finale et la finale du 200 mètres.

Cependant, avant les épreuves, Thomas a vécu une expérience déchirante.

Après avoir remporté le 200 mètres aux Golden Games le 9 mai, Thomas a subi une IRM pour diagnostiquer ce qui semblait être une blessure persistante aux ischio-jambiers. Les résultats de l’IRM ont révélé une tumeur au foie.

« Plus je parlais aux gens, plus le mot ‘cancer’ était utilisé. J’avais peur », a déclaré Thomas sur les réseaux sociaux le 7 juin.

Heureusement, Thomas a reçu des nouvelles des médecins que la tumeur est bénigne et n’aura pas besoin d’être opérée.

« Je suis tellement excité de concourir – je me sens beaucoup plus léger avec ce poids sur mes épaules ! L’un des plus grands cadeaux de la vie est notre santé », a déclaré Thomas avant les essais sur les réseaux sociaux.

« Je me souviens avoir dit à Dieu : ‘Si je suis en bonne santé, je vais sortir et gagner des épreuves' », a-t-elle déclaré.

Thomas a fait de façon emphatique. Maintenant, elle part pour Tokyo en bonne santé et court mieux que jamais.

Allyson Felix court au 200 mètres

Allyson Felix a fait partie de l’équipe olympique américaine du 400 mètres féminin, mais elle ne participera pas au cas où elle remporterait une médaille d’or olympique.

Felix ne s’est pas qualifié au 200 mètres après avoir terminé cinquième aux essais. Elle a réalisé un meilleur 22.11 de la saison, mais les trois premiers se sont qualifiés pour Tokyo.

Avant la finale de samedi, Felix a réalisé le troisième temps le plus rapide de l’épreuve.

Felix a remporté une médaille d’or au 200 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 2012 après avoir terminé deuxième en 2004 et 2008.

Felix, 35 ans, est l’un des olympiens les plus décorés de tous les temps. Elle est la seule athlète féminine d’athlétisme à remporter six médailles d’or olympiques. Les neuf médailles olympiques de la sprinteuse vétéran sont à égalité avec l’ancienne coureuse Merlene Ottey pour le plus grand nombre par une olympienne dans l’histoire de l’athlétisme.

L’épreuve de 200 mètres de samedi était la dernière participation de Felix aux essais olympiques.

« Je ressens un mélange de toutes les émotions. Je suis évidemment très excité d’aller à Tokyo. Il y a une partie de moi qui est triste parce que c’est ma vie depuis si longtemps », a déclaré Felix. « C’est ma dernière fois. Je me sens triste pour ça, mais aussi excité pour ce qui va arriver. »