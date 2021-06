Allyson Felix décroche une place aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour l’équipe américaine

EUGENE, Oregon — Cela fait 17 ans qu’une adolescente californienne nommée Allyson Felix a obtenu pour la première fois sa place dans une équipe olympique.

Neuf médailles olympiques, 13 titres mondiaux et une fille plus tard, elle récidive.

L’une des athlètes les plus décorées de l’histoire de l’athlétisme américain, Felix a officiellement assuré sa place aux Jeux olympiques de Tokyo dimanche en terminant deuxième de la finale du 400 mètres aux essais olympiques, avec un temps de 50,02 secondes. Ce sera son cinquième voyage aux Jeux d’été et son premier en tant que mère.

« Mec, ça a été un combat pour arriver ici », a déclaré Felix sur NBC après la course. « Et une chose que je sais faire, c’est me battre. »

Felix, 35 ans, a remporté plusieurs médailles d’or dans chacune des deux dernières itérations des Jeux et un total de six médailles d’or au total. Sa performance dimanche lui a permis de concourir individuellement à Tokyo sur 400 mètres, bien qu’elle fasse probablement également partie d’au moins une équipe de relais – que ce soit le 4×400 féminin ou le 4×400 mixte, qui est une nouvelle épreuve en 2021.

Elle devrait également courir le 200 mètres lors des essais la semaine prochaine.

Quanera Hayes, 29 ans, a remporté la finale avec un temps de 49,78, tandis que Wadeline Jonathas, 23 ans, est arrivée troisième, un centième de seconde derrière Felix.

Bien que Félix ne soit pas étrangère à la compétition olympique, la route qu’elle a empruntée pour ces Jeux a été sinueuse et, parfois, cahoteuse.

En novembre 2018, Felix a donné naissance à sa fille, Camryn, par césarienne d’urgence après avoir reçu un diagnostic de complication de grossesse potentiellement mortelle. À son retour, l’un de ses principaux sponsors, Nike, a tenté de réduire son salaire de 70 % et a refusé de protéger son salaire si ses performances après la grossesse n’étaient pas à la hauteur. Elle est depuis passée à Athleta.

« J’ai l’impression que tout le monde a fait ce voyage avec moi. Ils m’ont vu surmonter des batailles assez importantes », a déclaré Felix samedi. « Il y a eu des moments où je ne pensais pas pouvoir en arriver là, et je pense que cela me rend d’autant plus reconnaissant d’être ici. »

Felix est revenu sur la piste en 2019 et a remporté deux médailles d’or en relais aux championnats du monde de Doha. Mais les Jeux olympiques ont longtemps été son objectif principal. Elle a parlé à plusieurs reprises de vouloir remonter sur le podium pour donner l’exemple à Camryn.

« J’ai toujours eu la motivation et le désir de gagner », a-t-elle récemment déclaré à USA TODAY Sports, « mais je pense que maintenant, étant maman, il s’agit vraiment de lui apprendre à surmonter l’adversité et de lui montrer à quoi ressemble le travail acharné. «

Felix a déclaré qu’elle avait l’intention de prendre sa retraite avant les prochains Jeux d’été, à Paris en 2024, donc Tokyo sera son dernier hourra olympique.

Contribution : Emily Adams

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.