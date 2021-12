« Allyship », ajouté il y a un mois, est le mot de l’année de Dictionary.com pour 2021

Allyship, un ancien nom renouvelé, est le mot de l’année de Dictionary.com. Le site de recherche avec 70 millions d’utilisateurs mensuels a pris la mesure inhabituelle d’oindre un mot qu’il a ajouté le mois dernier, bien que «l’alliance» ait fait surface pour la première fois au milieu des années 1800, a déclaré l’un des superviseurs de contenu de la société, John Kelly. « Cela pourrait être un choix surprenant pour certains », a-t-il déclaré à l’Associated Press avant le dévoilement de mardi. « Au cours des dernières décennies, le terme a évolué pour prendre un sens plus nuancé et spécifique. Il continue d’évoluer et nous l’avons vu de plusieurs manières. Le site propose deux définitions de l’alliance : le rôle d’une personne qui plaide pour l’inclusion d’un « groupe marginalisé ou politisé » par solidarité mais pas en tant que membre, et la relation plus traditionnelle de « personnes, groupes ou nations s’associant et coopérant avec un un autre pour une cause ou un but commun.

Le mot est séparé de « alliance », que Dictionary.com définit dans un sens comme une « fusion d’efforts ou d’intérêts par des personnes, des familles, des États ou des organisations ».

C’est la première définition qui a décollé le plus récemment au milieu des années 2000 et qui a continué à évoluer. Après l’été 2020 et la mort de George Floyd, les alliés blancs – et le mot alliance – ont proliféré à mesure que les manifestations de justice raciale se répandaient. Avant cela, des alliés hétérosexuels se sont joints aux causes de l’oppression, de la discrimination et de la marginalisation LGBTQ.

« Cette année, nous avons vu de nombreuses entreprises et organisations très en vue, publiquement, entreprendre des efforts pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion. Allyship est lié à cela. Dans la salle de classe, il y a un point d’éclair autour du terme théorie critique de la race. Allyship est également lié à cela », a déclaré Kelly.

De plus, les enseignants, les travailleurs de première ligne et les mères qui jonglaient avec les emplois, les tâches ménagères et la garde d’enfants pendant le verrouillage ont gagné des alliés lorsque la pandémie s’est installée l’année dernière.

Sans entrée pour « allié », Kelly a déclaré que le site avait connu une forte augmentation des recherches pour « allié » en 2020 et des pics importants en 2021. Il figurait dans les 850 premières recherches sur des milliers et des milliers de mots cette année. Dictionary.com a élargi la définition de « allié » pour inclure le sens plus nuancé. Les termes « DEI » et « théorie de la race critique » ont fait leurs débuts en tant qu’entrées sur le site avec « allié » cette année.

Ce que signifie être un allié authentique a pris une nouvelle signification à mesure que le buzz autour du mot s’est accru. L’un des aspects de l’alliance, telle qu’elle est apparue, est à quel point elle peut aller mal.

Parmi les exemples d’utilisation du mot dans une phrase citée par Merriam-Webster, il y a celui écrit par l’activiste autochtone Hallie Sebastian : toute leur vie. »

Comme l’a écrit Sheree Atcheson, directrice de la diversité mondiale, de l’équité et de l’inclusion dans Forbes, l’alliance est un « processus permanent de construction de relations fondées sur la confiance, la cohérence et la responsabilité avec des individus et/ou des groupes de personnes marginalisés ». Ce n’est pas, a-t-elle dit, « autodéfini – le travail et les efforts doivent être reconnus par ceux avec qui vous cherchez à vous allier ».

Allyship devrait être une « opportunité de grandir et d’apprendre sur nous-mêmes, tout en renforçant la confiance dans les autres », a ajouté Atcheson.

Parmi les premières preuves du mot «allié», dans son sens original d’«alliance», se trouve l’ouvrage en deux volumes de 1849, «The Lord of the Manor, or, Lights and Shades of Country Life» du romancier britannique Thomas Hall. : « Dans ces considérations, il est possible qu’il ait entendu parler de l’alliance de Miss Clough avec Lady Bourgoin.

Kelly a approfondi l’histoire de l’alliance au sens de la justice sociale. Alors que l’Oxford English Dictionary fait remonter cette utilisation du mot aux années 1970, Kelly a trouvé un texte, « The Allies of the Negro » d’Albert W. Hamilton, publié en 1943. Il traite en détail des alliés potentiels des Noirs dans la lutte pour égalité raciale:

« Ce que certains libéraux blancs commencent à réaliser, c’est qu’ils feraient mieux de chercher le Noir comme allié », écrit-il. « Le nouveau mode de vie recherché par le libéral sera une imposture sans l’égalité raciale que recherche le nègre. Et l’inclusion du nègre dans le travail quotidien, dans l’organisation, la direction et le ralliement des soutiens nécessaires pour gagner un monde meilleur, ne peut se faire que sur la base de l’égalité.

De l’autre côté de l’alliance, a déclaré Kelly, « est un sentiment de division, de polarisation. C’était le 6 janvier. Allyship, a-t-il dit, est devenu un puissant prisme en termes de dichotomie à une époque culturelle chaotique au cours des deux dernières années.

D’autres sociétés de dictionnaires dans le jeu du mot de l’année se sont concentrées sur la pandémie et ses retombées pour leurs choix. Oxford Languages, qui supervise l’Oxford English Dictionary, a opté pour « vax » et Merriam-Webster a choisi « vaccin ». Le Collins Dictionary, basé à Glasgow, en Écosse, a quant à lui sélectionné «NFT», les jetons numériques qui se vendent à des millions.

Alors que Merriam-Webster s’appuie uniquement sur les données de recherche du site pour choisir un mot de l’année, Dictionary.com adopte une approche plus large. Il parcourt les moteurs de recherche, un large éventail de textes et puise dans les influences culturelles pour choisir son mot de l’année.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.