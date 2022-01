Ally Sheedy, star du « Breakfast Club », dit que ses élèves la recherchent sur Google : « Je leur dis tout ce que j’aurais aimé savoir »

Ally Sheedy est devenue célèbre dans le cadre du Brat Pack d’Hollywood dans les années 80 – mais aujourd’hui, elle s’occupe en tant que professeur d’université.

« Une partie de [my students] Googlez-moi, ou ils ont une super filmographie en tête et ils ont vu ce que j’ai fait », a déclaré l’homme de 59 ans. magazine people jeudi. « Je suis très ouvert à parler de mes expériences. Et j’ai tellement d’affinités avec eux parce qu’ils ont l’âge que j’avais quand je travaillais. Je leur dis tout ce que j’aurais aimé savoir. »

Selon le point de vente, Sheedy a commencé à jouer il y a près de quatre décennies. Elle enseigne actuellement le théâtre au City College de New York. Quand Sheedy n’est pas en classe, elle est sur le plateau avec « Single Drunk Female » où elle joue une mère célibataire avec une fille (Sofia Black-D’Elia) qui navigue dans la sobriété.

Sheedy a grandi à New York avant de décider de se lancer dans une carrière à Hollywood. L’actrice avait 23 ans lorsqu’elle a décroché des rôles principaux dans « The Breakfast Club » et « St. Elmo’s Fire » en 1985, qui sont également sortis cette année-là.

« C’était un monde différent dans les années 80 », a expliqué Sheedy. « Mais pour ce qui est d’apprendre à gérer un set, ça n’a pas tellement changé. »

Pourtant, Sheedy a admis qu’elle avait du mal à trouver les bons rôles pour elle alors qu’elle montait en flèche vers la gloire. Finalement, elle est retournée à New York où elle a poursuivi l’enseignement.

« Quand j’avais la vingtaine, les rôles me venaient à merveille, mais il y a eu une période où je ne savais pas ce que je faisais », a-t-elle expliqué. « Je voulais être Debra Winger, mais [I was offered] une comédie après l’autre… [Moving back to New York] était la bonne chose au bon moment. »

Sheedy a insisté sur le fait qu’elle repensait à ses 20 ans avec tendresse.

« Je suis toujours heureux de parler de ‘The Breakfast Club' », a déclaré Sheedy au point de vente. « Je l’aime toujours beaucoup ! »

En 2000, Sheedy a déclaré à l’Associated Press qu’elle se sentait mal à l’aise lorsqu’il s’agissait de naviguer dans la célébrité.

« Pour moi, il y a un gouffre entre quelqu’un qui a dit : « Je veux vraiment être acteur »… et quelqu’un qui a dit : « Je veux la célébrité » », a-t-elle déclaré.

À l’époque, Sheedy a également décrit à quel point elle avait été stupéfaite lorsqu’un article de couverture du magazine new-yorkais l’avait qualifiée de « Brat Pack » d’Hollywood.

« J’étais complètement sous le choc quand ce truc de Brat Pack est sorti », a-t-elle déclaré. « J’ai été extrêmement naïf lors de certaines de ces interviews – et j’ai même eu l’air un peu stupide. Je ne l’ai pas vu venir. »

Sheedy a également décrit comment, à un moment donné, on lui a dit de changer d’apparence pour dynamiser sa carrière.

« C’est Hollywood », a-t-elle dit. « Je ne pense pas que beaucoup de gens en parleraient parce qu’ils veulent se présenter comme ils étaient parfaits, pour commencer, mais j’étais absolument chauve, on m’a dit à bout portant de changer pratiquement chaque pouce de moi-même. J’ai essayé pendant un petit moment de me maquiller. Je suis allé voir cet homme merveilleux et doux. Il m’a dit : ‘OK, ils veulent que tu sois glamour’. Voici ce que vous devez faire. Et il a mis ce truc sur mon visage et a essayé de me montrer comment le faire et je me suis entraîné à la maison. »

« C’était tellement ridicule ! » elle a partagé. « Ils ne cherchaient pas seulement quelqu’un avec du maquillage d’une certaine manière. Ils cherchaient une sorte de personnage. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.