Ally Sheedy et Molly Ringwald, stars du “Breakfast Club”, ont une mini-réunion avec un “dîner de Noël anticipé”

Les deux dames de “The Breakfast Club” se sont récemment réunies pour un dîner à New York.

Ally Sheedy et Molly Ringwald étaient toutes les deux dans le film “The Breakfast Club” de 1985, qui a été réalisé, produit et écrit par feu John Hughes. Judd Nelson, Anthony Michael Hall et Emilio Estevez ont joué les trois autres membres du groupe – cinq étudiants de différentes cliques de lycée qui ont passé leur samedi en détention avec le directeur adjoint Richard Vernon, joué par Paul Gleason.

Ringwald a posté une photo de ses retrouvailles avec Sheedy sur Instagram.

“Dîner-cadeau de Noël avec ma sœur psychique Ally”, a écrit Ringwald en légende de la photo.

La photo était des deux partageant une étreinte au Café Luxembourg à New York.

La mini réunion “Breakfast Club” survient près de 38 ans après la sortie du film.

Sheedy a joué Allison Reynolds, connue sous le nom de “Basket Case”. Dans le film, son personnage s’est présenté en détention simplement parce qu’elle “n’avait rien de mieux à faire” ce jour-là.

Ringwald a joué Claire Standish, la fille populaire qui s’est retrouvée en détention pour avoir séché l’école pour faire du shopping.

Les autres membres de “The Breakfast Club” étaient Brian Johnson, joué par Hall, le cerveau; John Bender, joué par Nelson, le criminel ; et Andrew Clark, joué par Estevez, l’athlète.