Ally Financial met fin aux frais. D’autres banques suivront-elles ?

Les Américains dont les revenus ont été touchés par la pandémie de coronavirus ont payé plus de frais de découvert que ceux qui n’ont pas été financièrement touchés par COVID-19. Les personnes de couleur, par exemple, paient plus de deux fois le montant des frais bancaires que les Américains blancs, selon un récent sondage Bankrate.

Mais certaines banques, comme Ally Bank, basée à Détroit, la plus grande banque numérique américaine, ont cité l’impact des frais de découvert sur les ménages noirs et latinos, qui sont historiquement plus pauvres que leurs homologues blancs et sont plus souvent touchés par ces frais. Les frais de découvert sont ce qu’une banque facture chaque fois qu’un client retire plus d’argent de son compte qu’il n’en détient.

C’est aussi une raison courante pour laquelle les ménages noirs et latinos choisissent de ne pas être bancarisés ou de vivre sans compte bancaire afin d’éviter les frais qui les accompagnent souvent.

La semaine dernière, Ally Financial a annoncé qu’elle éliminerait les frais de découvert pour tous ses produits bancaires, ce qui en fait la première grande banque à mettre fin à ces frais pour l’ensemble de ses activités. La principale raison de l’élimination des frais était à quel point elle était onéreuse pour les personnes à faible revenu, a déclaré Ally.

« À l’échelle nationale, plus de 80 % des frais de découvert sont payés par des consommateurs vivant de chèque de paie en chèque de paie ou avec des soldes constamment bas – précisément les personnes qui ont besoin d’aide pour stabiliser leurs finances. L’élimination de ces frais aide les gens à ne pas prendre de retard et à se sentir pénalisés lorsqu’ils attrapent « , a déclaré Jeffrey Brown, PDG d’Ally Financial, dans un communiqué.

Ally n’a pas perçu de frais importants sur les découverts par rapport aux autres banques. Le plus Ally facturé à chaque client pour le découvert d’un compte était de 25 $ par jour, au lieu de par transaction. Ally ne s’attend pas à ce que la fin des frais de découvert ait un impact majeur sur les prévisions de bénéfices de l’entreprise pour l’année entière.

« Cela plaira certainement aux ménages plus jeunes et à faible revenu qui sont les plus sujets aux découverts, pour qui il s’agit d’un problème important », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef pour Bankrate.com. « Certaines banques sont prêtes à contourner certains revenus pour établir et établir des relations avec les consommateurs. »

Les frais de découvert peuvent être une dépense importante, en particulier pour les ménages à faible revenu. Ces frais ont coûté aux Américains 12,4 milliards de dollars en 2020, selon le Financial Health Network, une société d’analyse de données.

Les frais de découvert varient d’une banque à l’autre, en moyenne 33,47 $, selon l’étude 2020 sur le compte courant et les frais de guichet automatique de Bankrate.

Mais ne vous attendez pas à ce que toutes les banques abandonnent les frais de découvert à court terme, a déclaré McBride. Ces frais restent une importante source de revenus pour de nombreuses banques, a-t-il ajouté.

Les sociétés financières ont généré environ 31,3 milliards de dollars de recettes de découverts à la consommation en 2020, selon la société de données financières Moebs Services.

« De plus en plus de banques en ligne s’orientent dans cette direction et des banques physiques plus grandes et plus traditionnelles ont assoupli leur position », a déclaré McBride, « elles n’élimineront pas les frais de découvert de sitôt ».

JPMorgan Chase, par exemple, a collecté le plus de revenus, réalisant près de 1,5 milliard de dollars de frais de découvert, selon Bloomberg, bien que la banque ait déclaré avoir supprimé les frais pour les clients touchés par COVID-19.

Les ménages à faible revenu ressentent la douleur

Selon le dernier rapport sur les dépenses de FinHealth, les coûts associés aux frais de découvert ont le plus touché les Américains à revenu faible et modéré, y compris les Noirs américains et les Latinos. Les ménages noirs avec des comptes courants sont 1,9 fois plus susceptibles d’avoir un découvert que les ménages blancs, tandis que les Latinos étaient 1,4 fois plus susceptibles que les ménages blancs.

Quarante-trois pour cent des « ménages vulnérables » ayant un compte courant, ou ceux qui ont du mal à dépenser, épargner, emprunter et planifier, déclarent avoir fait un découvert sur leurs comptes au cours de l’année écoulée, avec 9,6 découverts en moyenne.

« Les frais de découvert sont devenus une forme de sable mouvant pour les ménages à faible revenu qui vivent de chèque de paie en chèque de paie », a déclaré McBride.

Comment éviter les frais de découvert

Les frais de découvert peuvent être évités si vous prenez quelques précautions.

1. Souscrivez à la protection contre les découverts

Avec la protection contre les découverts, la banque transférera de l’argent de l’un de vos autres comptes pour couvrir un montant à découvert.

2. Inscrivez-vous aux alertes bancaires

Configurez une alerte pour vous avertir lorsque le solde de votre compte tombe en dessous d’un certain montant. C’est un moyen simple d’éviter les découverts imprévus et d’économiser des frais.

3. Essayez d’obtenir l’exonération des frais de découvert

Si des frais de découvert vous sont facturés, cela ne signifie pas toujours que vous êtes obligé de les payer. Cela ne fait pas de mal de négocier pour essayer de se faire rembourser les frais. Assurez-vous d’appeler. Il n’y a aucune garantie que cela fonctionnera, mais vous pouvez appeler et demander à la banque de supprimer les frais de votre compte.

