Allu Arjun Vs Ram Charan : Pas de mésentente entre les stars de Pushpa et RRR, en voici la preuve

Allu Arjun a créé l’histoire en devenant la première étoile du Sud à remporter le Prix ​​national comme meilleur acteur en 2023, et alors que la nouvelle arrivaite Pushpa star a remporté le prix du meilleur acteur, des millions de messages ont commencé à affluer sur ses réseaux sociaux à ses proches en visite chez lui pour le féliciter pour cette victoire, mais il semblerait que €€€ étoile Ram Charan s’est abstenu de mentionner Allu Arjun» pour lui souhaiter et a félicité tous les gagnants d’un seul coup, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles tout ne va pas bien entre les stars régnantes de l’industrie du sud, mais les spéculations sont sans fondement. Et ce doux geste du €€€ La star est la preuve qu’ils sont extrêmement cordiaux les uns envers les autres.

Allu Arjun a profité de son Instagram pour remercier Ram Charan, qui a envoyé le bouquet de fleurs à l’acteur, pour le prix spécial, et Allu a mentionné avoir été touché par ce geste. Ce sont Ram et Upasana qui ont envoyé un cadeau spécial et un bouquet à l’acteur de Pushpa avec un message spécial qui disait : « Cher lapin… Toutes nos félicitations. Nous sommes si heureux pour vous. En attendant de nombreuses autres récompenses de ce type ! Gros bisous. Allu a été extrêmement touché par ce message spécial.

La superstar du Sud Chiranjeevi a même personnellement rencontré Allu Arjun pour le féliciter pour cette grande victoire et les photos deviennent virales sur Internet.

Surekha Konidela Gaaru se sentait très heureuse pour #AlluArjun Qui a remporté le tout premier prix national du meilleur acteur @alluarjun #Pushpa pic.twitter.com/lnVyBdCbFl Hemanth Kiara (@ursHemanthRKO) 26 août 2023

Allu est ravi que son travail acharné soit récompensé, mais saviez-vous qu’il n’était même pas le premier choix de Pushpa, mais Mahesh Babu ? Pendant ce temps, RRR a également remporté cinq National Film Awards au total et a été déclaré meilleur film de divertissement complet. RRR a changé la donne pour la carrière de Ram Charan. Les South Stars obtiennent en effet la reconnaissance qu’ils méritent depuis longtemps et ils la méritent pleinement.