Allu Arjun-Sneha Reddy donne quelques buts à Goa et dépose une belle photo pour le nouvel an

La star de Pushpa Allu Arjun et sa femme Sneha Reddy ont accueilli 2023 avec style à Goa. S’adressant à Instagram, Sneha a laissé tomber une photo mettant en vedette son mari Allu Arjun avec une toile de fond fascinante. Partageant la photo, elle a écrit : “#happynewyear #2023.”

Sur la photo, la star de Pushpa a été vue portant une tenue décontractée entièrement blanche et sa femme a été vue portant une robe multicolore de plage avec une paire de nuances. Des photos de lui posant avec des amis deviennent également virales sur Internet.





Dès que la photo a été téléchargée, les fans de l’acteur ont inondé la section des commentaires. L’un des fans a écrit : “Bonne année, monsieur Pushpa.” Pushpa: The Rise d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna a une énorme popularité, une renommée mondiale et des fans à son actif.

Le film s’est exceptionnellement bien comporté au box-office et a impressionné des millions de personnes. Près d’un an après sa sortie en Inde, le film est sorti dans les salles russes. Pushpa: The Rise, qui met également en vedette Fahad Faasil, est un film telugu réalisé par Sukumar, sorti en décembre 2021.

Le film a enregistré une entreprise de plus de Rs 300 crore dans le monde. Tourné à l’origine en telugu, le film a eu une sortie pan-indienne en hindi, tamoul, malayalam et kannada. Le film a été déclaré un succès au box-office et les fans d’Allu attendent avec impatience le deuxième volet du film. La date de sortie officielle de Pushpa : The Rule est toujours attendue.

Après avoir prolongé sa sortie en salles et obtenu des réponses incroyables au Box Office, la version hindi du film a fait ses débuts OTT sur Amazon Prime Video. Pushpa 2 a récemment commencé à tourner avec un coup de muhurat le mois dernier. Aucune date de sortie n’a été annoncée jusqu’à présent, mais le réalisateur Sukumar devrait ramener le casting principal. Les fabricants ont promis aux fans qu’il serait plus grand et meilleur. (Avec les entrées de l’ANI)



Allu Arjun pose avec le médaillé d’or Neeraj Chopra, l’athlète as fait le geste de Pushpa avec l’acteur