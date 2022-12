Allu Arjun s’agenouille pour poser avec un fan, aime promouvoir Pushpa The Rise en Russie, les vidéos deviennent virales

Allu Arjun profite des promotions de Pushpa : The Rise in Russia. L’acteur et l’équipe sont actuellement à l’étranger, occupés à faire connaître son blockbuster pan-indien qui devrait sortir le 9 décembre. Les fans font la queue pour obtenir l’autographe d’Allu Arjun, et il y a des centaines de personnes qui applaudissent à haute voix pour Pushparaj.

L’une des lignes emblématiques de la version hindi de Pushpa est la punchline d’Arjun, “Main jhukega nahi saala”. Cependant, c’était gentil de sa part de s’agenouiller pour son fan, et il a même interagi avec le fan.

Voir la vidéo







Allu a interagi avec le public à travers un événement dans un multiplex haut de gamme. Il a reconnu les fans internationaux en communiquant dans leur langue, et il les a même accueillis avec Namaste.

Regardez la vidéo







S’adressant aux médias sociaux, les créateurs ont mis en ligne une vidéo dans laquelle nous pouvons assister à l’excitation déchaînée des fans de Pushpa: The Rise. Pushpa est devenu plus grand et meilleur chaque jour qui passe depuis sa sortie sur les écrans indiens le 17 décembre 2021.

Après avoir créé beaucoup d’engouement au-delà des frontières, la co-vedette de Rashmika Mandanna a eu une première spéciale à Moscou le 1er décembre et à Saint-Pétersbourg le 3 décembre, en présence des acteurs et de l’équipe. Le film sera également présenté en première lors de la cérémonie d’ouverture du cinquième Festival du film indien qui se tiendra dans 24 villes russes.

Le fandom de Pushparaj alias Allu Arjun ne se limite pas à l’Inde. L’acteur a de nombreux adeptes à travers le monde, et cela a été prouvé par une famille qui a dansé sur les airs de la chanson virale Saami Saami.

S’adressant aux médias sociaux, une fan russe nommée Natalia Odegova a partagé une vidéo de sa famille dansant sur la célèbre chanson du film de Rashmika Mandanna, Saami Saami. Dans la légende, Natalia a écrit “Les meilleures émotions de Sofia sur #saamisaami Dancing with my girls”

Pushpa The Rise est le premier volet d’un thriller policier en deux parties mettant en vedette Allu Arjun dans le rôle principal, ainsi que Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil en tant que personnages principaux. Le deuxième volet, Pushpa : The Rule devrait sortir en salles en 2023.