Allu Arjun révèle la punchline de Pushpa 2 et dit ‘Asalu Thaggedhe Le’ dans une vidéo virale

Allu Arjun est prêt à commencer le tournage de Pushpa : The Rule (Pushpa 2) ce mois-ci. Dimanche, donnant une mise à jour très attendue sur le film, Allu Arjun, a donné à ses fans un aperçu de Pushpa 2 et a présenté le nouveau slogan du film. Allu Arjun parlait lors d’un événement pour le nouveau film de son frère Allu Sirish. Allu Arjun, dimanche, a assisté à un événement pour le film Telugu Urvasivo Rakshshivo. Il a assisté à l’événement en tant qu’invité principal.

Révélant le slogan, Allu Arjun a déclaré qu’il espérait que les fans ressentiraient la même excitation que lui pour le film.

LIRE | Jawan : le film de Shah Rukh Khan accusé d’avoir plagié le film tamoul Perarasu de 2006, plainte déposée auprès du TFPC



Un clip de l’événement devient viral sur les réseaux sociaux et montre Allu Arjun parlant de Pushpa 2. Il a déclaré: “Je sais que vous m’avez tous demandé des mises à jour sur Pushpa 2. J’en ai une petite. Si c’était ‘Thaggedhe Le’ dans Pushpa 1, ce sera ‘Asalu Thaggedhe Le’ dans Pushpa 2. Certainement, j’espère que tout se passera bien. Je suis excité, j’espère que cette excitation vous touche aussi.

Regardez la vidéo ici.



Pushpa: The Rise est allé sur les parquets dimanche dernier avec un test de look. Miroslaw Kuba Brozek, le directeur de la photographie du film, s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une photo des décors et l’a marquée comme le début d’une aventure.

LIRE | Janhvi Kapoor parle de sa présence glamour sur les réseaux sociaux et dit que cela l’aide à “payer ses EMI”

Pushpa: The Rule tournera autour d’Allu Arjun et Fahadh Faasil, qui a été présenté comme le principal antagoniste dans la première partie du film. Il met également en vedette Rashmika Mandanna. Sukumar reviendra également pour diriger la deuxième partie.

Dans la première partie du film, Pushpa: The Rise, Allu Arjun a joué un chauffeur de camion et un contrebandier de bois de santal. Le film a été un succès retentissant, rapportant plus de 300 crores de roupies dans le monde, frappant 100 crores de roupies à partir de sa seule version doublée en hindi.