Allu Arjun retrouve le réalisateur d’Ala Vaikunthapurramuloo Trivikram Srinivas pour une publicité; le cinéaste facture un montant ÉNORME pour cela [Read Deets]

Le combo d’Allu Arjun et Trivikram Srinivas est mortel. Ils ont livré des blockbusters comme Ala Vaikunthapurramuloo, Julayi et S/O Sathyamurthy dans le passé. Maintenant, ils se sont réunis pour une publicité. C’est pour Red Bus. Allu Arjun en est depuis longtemps l’ambassadeur. Cette fois, Trivikram Srinivas fait la une des journaux pour les frais élevés qu’il a facturés pour la publicité. Selon Great Andhra, le cinéaste n’a rien fait pour l’annonce autre que de dire Action and Cut.

Il semble que la création ait été réalisée par une autre équipe. Des sources ont déclaré à Great Andhra que Trivikram Srinivas avait été payé Rs 45 lakh pour la publicité. Tout au plus, ce n’était qu’une journée de travail. Il semble que la marque ait déboursé autant parce qu’Allu Arjun et Trivikram Srinivas apportent avec eux une certaine valeur de marque. Son dernier film Bheemla Nayak a fait un tabac aux guichets. Mais il ne l’a pas dirigé. Il n’a écrit que le scénario et les dialogues. Il mettait en vedette Pawan Kalyan et Rana Daggubati. On ne sait pas si Allu Arjun a engagé le fabricant pour la publicité. Trivikram Srinivas est bien connu dans toute l’industrie cinématographique du sud de l’Inde pour sa contribution. Allu Arjun tourne actuellement quatre publicités différentes avec divers cinéastes.

Lors du lancement d’Ala Vaikunthapurramuloo, Allu Arjun a déclaré: “Les deux choses que j’entends sans cesse à propos d’Ala Vaikunthapurramuloo sont que c’est un one-man show et qu’il a une valeur de répétition. En ce qui concerne le one-man show, je Je ne peux pas m’attribuer le mérite de ma performance. Tout le crédit doit revenir à mon réalisateur Trivikram Srinivas. Le cinéaste a signé un film avec Mahesh Babu qui sera le 28e film de l’acteur Pokkiri. La photo de Trivikram et Allu Arjun des décors de la publicité est devenue virale. L’Icon Star est superbe dans une chemise imprimée, des lunettes de soleil et un pantalon.