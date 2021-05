Allu Arjun retrouve enfin les enfants après avoir testé COVID négatif et partage une vidéo émouvante! | Actualités régionales

New Delhi: La star du télougou Allu Arjun est maintenant dans son espace heureux. L’acteur qui était en quarantaine pendant près de 15 jours après avoir testé COVID positif s’est enfin remis du coronavirus mortel.

Mercredi matin, l’acteur s’est rendu sur son Instagram et a annoncé qu’il avait finalement été testé négatif.

Sans perdre beaucoup de son temps, l’acteur s’est précipité chez lui et a rencontré ses deux enfants – Allu Ayaan et Allu Arha. L’acteur a partagé une vidéo émouvante des enfants se serrant dans leurs bras et jouant avec son père sur son compte Twitter.

Il a sous-titré la vidéo et a écrit: « Rencontre de la famille après un test négatif et 15 jours de quarantaine. J’ai tellement manqué les enfants.

Rencontre de la famille après un test négatif et 15 jours de quarantaine. J’ai tellement manqué les enfants pic.twitter.com/ubrBGI2mER – Allu Arjun (@alluarjun) 12 mai 2021

Allu Arjun a récemment exhorté tous ses fans à se faire vacciner et a écrit: « Restez à la maison, restez en sécurité et faites-vous vacciner quand vous en aurez l’occasion. Je demande à tous mes sympathisants et fans de ne pas s’inquiéter pour moi car je vais bien. »

Sur le plan du travail, la populaire star du Sud sera ensuite vue dans «Pushpa». Un film de réalisateur Sukumar est toujours en préparation. Le tournage a été interrompu après qu’Arjun ait été testé positif au virus. Le film met également en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal.