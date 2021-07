Allu Arjun reprend le tournage de « Pushpa » | Nouvelles régionales

Hyderabad : La star de Telugu, Allu Arjun, a repris le tournage de son prochain biggie « Pushpa ». Le tournage du film a été bloqué en raison du verrouillage, et l’équipe suivra désormais un calendrier de 30 jours ici.

» ‘Pushpa’ est une histoire pleine d’action qui a des moments qui tirent au cœur et le filmer a été une balade. Nous sommes très heureux de reprendre le tournage et nous espérons le terminer à temps pour le présenter au public . Nous avons été témoins d’un enthousiasme incroyable pour ‘Introduction To Pushpa Raj’ et nous visons donc à dépasser les attentes qui ont été créées. Nous serions ravis de rencontrer les téléspectateurs dans les cinémas bientôt grâce à ‘Pushpa’ », ont déclaré les producteurs Naveen Yerneni et Y. Ravi Shankar dans une déclaration commune.

Le film tourne autour du braquage des ponceuses rouges dans les collines de l’Andhra Pradesh. L’actrice Rashmika Mandanna sera vue aux côtés d’Arjun pour la première fois.