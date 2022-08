Allu Arjun recrée son dialogue emblématique Pushpa avec National Flag à New York ; les fans deviennent fous [Watch Video]

Allu Arjun était un grand nom dans le Sud, mais il est devenu une star pan-indienne après le super succès Pushpa : L’Ascension Partie 1 qui est sorti en décembre dernier. La version doublée en hindi du film a fait beaucoup mieux que de nombreux biggies de Bollywood au box-office. Chaque année, une India Day Parade a lieu à New York et une célébrité indienne en fait partie. Cette année, Allu Arjun a assisté au défilé avec sa femme Sneha Reddy et leurs photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Dans l’une des vidéos, nous pouvons voir qu’Allu Arjun recrée son dialogue emblématique de Pushpa et dit : “Yeh Bharat ka tiranga hai, kabhi nahi jhukega”. Tout le monde au défilé devient fou après avoir entendu cela, et même les fans d’Allu Arjun sur les réseaux sociaux sont devenus fous. Découvrez les photos et vidéos ci-dessous

Les rues de New York étaient remplies de chants et d’affiches de @alluarjun alors que les gens accueillaient leur Icon Star bien-aimée. Tenir un drapeau indien, #AlluArjun ? dirige l’India Day Parade avec sa femme Sneha à ses côtés, embrassant l’admiration qui a maintenant dépassé les frontières. pic.twitter.com/GNsqcukZUx Sarath Chandra Naidu (@imsarathchandra) 21 août 2022

Allu Arjun est maintenant une star pan-indienne et tout le monde attend avec impatience Pushpa 2 : The Rule. Apparemment, le tournage du film devait commencer ce mois-ci, mais il n’y a pas de mise à jour à ce sujet. Réalisé par Sukumar, le film met également en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil.

Il a été rapporté que Vijay Sethupathi pourrait également être vu dans le film. Pourtant, il y a quelques jours, le porte-parole de l’acteur a démenti.

Pushpa : The Rise avait collecté Rs. 267,55 crore (toutes langues) au box-office. On s’attend à ce que la suite prenne d’assaut le box-office. La date de sortie de Pushpa: The Rule n’est pas encore annoncée, mais le film pourrait sortir dans la seconde moitié de l’année prochaine.