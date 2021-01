La star de Tollywood, Allu Arjun, célèbre une étape importante sur son compte Instagram en atteignant 10 millions de followers. L’acteur de 37 ans a partagé une vidéo retraçant son parcours Instagram et a écrit qu’il était reconnaissant pour tout l’amour qu’il a reçu de ses fans. Il a également mentionné être reconnaissant envers ses fans qui sont restés sa force et a également déclaré être vraiment touché et humilié par leurs bénédictions. Le clip présente toutes les vidéos et photos qu’il a partagées sur le portail.

« Merci à tous pour l’amour. Merci d’être là comme ma force. Vraiment touché et humilié par vos bénédictions », a-t-il écrit en légende.

Sur le plan professionnel, Arjun a récemment annoncé son prochain film réalisé par Koratala Siva.

Il a également partagé la première affiche du film, provisoirement intitulée « AA21 », sur le site de partage de photos. Sur l’affiche, on peut voir deux garçons debout près d’un rivage et regardant un village.

La sortie du film est prévue pour début 2022. D’autres détails liés au film sont toujours secrets. Arjun sera également vu dans un thriller d’action intitulé Pushpa. Le film est écrit et réalisé par Sukumar. Rashmika Mandanna joue le rôle principal féminin dans le film.