Allu Arjun pose avec le médaillé d’or Neeraj Chopra, l’athlète as fait le geste de Pushpa avec l’acteur

Allu Arjun a récemment reçu la plus haute distinction de l’industrie indienne du divertissement qui est “l’Indien de l’année” lors d’un événement à Delhi hier. Lors de l’événement, l’acteur est tombé sur la médaille d’or olympique, Neeraj Chopra, lors de la cérémonie, et les deux ont été vus en train de passer un gala ensemble.

Alors que ces pionniers de deux domaines différents se rencontraient, on pouvait voir Neeraj Chopra demander à la superstar de faire sa pose de lancer de javelot pendant qu’il faisait le célèbre style Pushparaj du film Pushpa d’Allu Arjun ; La montée. Le moment a été capturé avec ces deux stars éminentes qui ont cliqué sur une photo l’une avec l’autre alors qu’elles partageaient enfin une poignée de main.

Découvrez la vidéo d’Allu Arjun et Neeraj Chopra







De plus, cette année est entièrement détenue par Allu Arjun alors qu’il a remporté le titre d ‘«Indien de l’année», il s’attribue constamment tous les prix et prestiges en son nom. Qu’il s’agisse de représenter l’Inde à New York en tant que Grand Marshall lors du défilé annuel de la journée indienne ou de remporter le prix du meilleur acteur (Telugu) pour Pushpa: The Rise au SIIMA ou de remporter le prix Filmfare sud du meilleur acteur pour Pushpa: The Rise, Allu Arjun a devenir un nom qui répand constamment son charme partout.

Découvrez Allu recevant l’honneur spécial





Sur le plan du travail, Allu Arjun n’a cessé de faire sa présence dans les publicités tandis que le public attend avec impatience de le voir dans Pushpa : The Rule. Les créateurs ont commencé à travailler sur le Pushpa: The Rule avec une cérémonie de pooja.