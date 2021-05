Allu Arjun fait vacciner le personnel de plus de 45 ans et leurs familles contre le COVID | Actualités régionales

Hyderabad: La star du télougou Allu Arjun, qui s’est récemment rétablie du COVID-19, a maintenant veillé à ce que les membres de son personnel âgés de plus de 45 ans et leurs familles soient vaccinés.

L’acteur a négligé tous les arrangements et s’assure que le processus est facile pour eux.

« Arjun a toujours veillé au bien-être de ses employés comme sa famille, et a également pris une longueur d’avance et a veillé à ce que les membres de la famille de son équipe principale, âgés de plus de 45 ans, soient vaccinés », a déclaré une source.

L’acteur a été testé positif au COVID-19 à la fin du mois d’avril et était en quarantaine à domicile.