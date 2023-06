Allu Arjun et sa femme Sneha Reddy aux fiançailles de Varun Tej-Lavanya Tripathi

Lavanya Tripathi et Varun Tej se sont rencontrés en 2017.

Les stars de Telugu Varun Tej et Lavanya Tripathi se sont fiancées. Les photos de la cérémonie crient amour et affection à des kilomètres de là. Les acteurs étaient absolument magnifiques dans leurs superbes ensembles. Alors que Varun Tej a opté pour une kurta et un pyjama brodés blanc cassé, sa fiancée a choisi un sari vert.

La cérémonie de fiançailles du couple a été suivie par leurs parents et amis les plus proches, dont le cousin de Varun Tej, Allu Arjun. Chiranjeevi, Ram Charan et sa femme Upasana Konidela ont également fait une apparition. Varun Tej et Lavanya Tripathi se marieraient cette année.

Poste spécial d’Allu Arjun pour Varun Tej et Lavanya Tripathi

Allu Arjun a souhaité bonne chance au couple. Il a laissé tomber une vieille vidéo sur ses histoires Instagram de son père Allu Aravind s’adressant à Lavanya Tripathi. « Vous venez du nord de l’Inde, avez appris le télougou et parlez bien. Il serait plus sage de trouver un homme ici, de vous marier et de fonder une famille », a déclaré Allu Aravind dans le clip. L’histoire suivante présentait une photo de Varun Tej et Lavanya Tripathi prises lors de leurs fiançailles, accompagnées du message « Félicitations ».

Outre la renommée de Pushpa Allu Arjun, Ram Charan a également laissé tomber un message sincère pour Varun Tej. L’acteur de RRR a partagé une photo avec sa femme Upasana Konidela et l’heureux couple. « Varun & Lavanya, je vous aime les gars. Félicitations les plus sincères », a écrit Ram Charan.









L’histoire d’amour de Lavanya Tripathi et Varun Tej

Varun Tej a d’abord rencontré Lavanya Tripathi lors du tournage de Monsieur en 2017. La rumeur veut que les deux se soient rapprochés au cours du tournage. Varun Tej et Lavanya Tripathi ont choisi de garder le secret sur leur lien. Ce n’est que lorsqu’ils tournaient leur deuxième film ensemble – Antariksham à 9000 KMPH, que des spéculations sur leur relation ont commencé à émerger. Le couple a finalement confirmé leur relation il y a quelques jours. Leur porte-parole Sivacherry a partagé une invitation numérique de leur cérémonie de fiançailles sur Twitter.

Les prochains projets de Varun Tej et Lavanya Tripathi

Lavanya Tripathi a été vue pour la dernière fois dans la série à suspense Puli Meka. Elle se prépare pour la sortie de son film Thanal. D’autre part, Varun Tej devrait figurer dans Mitra et le VT13 sans titre.