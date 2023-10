C’était la première victoire, et elle appelait en effet une grande fête. Allu Arjun et Alia Bhatt a remporté son premier Prix ​​national du cinéma pour leurs films respectifs, Pushpa et Gangubai Kathiawadje. Et récemment, tous les gagnants se sont réunis à Vigyan Bhavan car ils ont été honorés par le prix du président Draupadi Murmu se. La star de Pushpa a été vue en train de nouer des liens avec tous les gagnants, y compris Alia Bhatt et Kriti Sanon. Et une fois arrivés dans leurs maisons respectives, ils ont reçu une surprise spéciale de la part de leurs proches.

Le beau-père d’Allu Arjun a organisé une grande fête de stars pour son gendre afin de célébrer ce moment victorieux.

Le beau-père d’Allu Arjun, Kancharla Chandrasekhar Reddya organisé une soirée surprise en l’honneur de l’acteur Prix ​​national gagner. La soirée était une soirée de stars, à laquelle assistaient des amis proches, des membres de la famille, des collègues de l’industrie et des dignitaires du monde du divertissement. Ce fut une soirée sincère toutes nos félicitationsde bons vœux et une grande fête, ce qui en fait une double célébration mémorable pour l’acteur et ses proches.

Alia Bhatt s’offre une voiture de luxe après sa première victoire au National Film Award.

L’amour-propre et les soins personnels sont de la plus haute importance, et il est parfois impératif de prendre soin de soi, surtout après de si grandes réalisations, et c’est exactement ce qu’Alia a fait. L’actrice de Gangubai Kathiawadi s’est offerte une voiture super luxueuse, et elle est effectivement classe comme elle.

Aux côtés d’Alia, actrice de Bollywood Kriti Sanon a également remporté son premier National Film Award pour Mimi, qui serait bientôt le voisin de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. C’est le cadeau que Kriti s’offre à elle-même. En effet, cette année, le National Film Award a été extrêmement spécial pour tous les gagnants.