Allu Arjun écrit une note d’anniversaire pour son frère Allu Sirish, le qualifiant de « plus grand soutien moral » | Nouvelles régionales

Hyderabad: La star de Telugu Allu Arjun a écrit dimanche une note d’anniversaire réconfortante pour son frère acteur Allu Sirish, qu’il a qualifié de plus grand soutien moral.

Arjun a posté une photo sur Instagram. La photographie montre les deux frères jumelés dans des sherwanis de couleur ivoire alors qu’ils posaient pour l’appareil photo.

« De nombreux retours heureux de la journée à mon frère le plus adorable qui est mon plus grand soutien moral. Je vous souhaite une merveilleuse journée et une belle année à venir. @allusirish », a écrit Arjun en légende.

Sirish, qui a eu 34 ans dimanche, a ensuite remercié son frère pour la note.

Il a écrit : Merci Bunny ! Je t’aime!!! »

Parlant de la liste de travail à venir d’Arjun, il sera vu dans ‘Pushpa’.

Basé sur des événements réels, ‘Pushpa’ tourne autour du braquage des sables rouges dans les collines de l’Andhra Pradesh. Avec ce film, le public verra Allu Arjun et Rashmika Mandanna, partageant l’espace d’écran pour la première fois.

Le film est réalisé par Sukumar, avec le son de Resul Pokutty, lauréat d’un Oscar. Sa sortie est prévue le 13 août.