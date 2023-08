Allu Arjun crée l’histoire et devient la première star Telugu à remporter le prix national du meilleur acteur en 69 ans

L’acteur Allu Arjun est entré dans l’histoire en remportant le prix national du meilleur acteur pour son film à succès Pushpa : The Rise. L’annonce a été faite lors de la 69e cérémonie des National Film Awards. Juste après l’annonce de ce prix, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo apparue en ligne, on pouvait voir Allu Arjun célébrer la victoire avec l’équipe de Pushpa. La vidéo a capturé un moment d’émotion alors qu’Allu Arjun partageait un câlin chaleureux avec le réalisateur Sukumar, tandis que le reste de l’équipe de tournage applaudissait et célébrait à leurs côtés.

Pushpa : The Rise, réalisé par Sukumar, est le premier opus de la franchise. Sorti le 17 décembre 2021, le film mettait en vedette Allu Arjun dans le rôle de Pushparaj, un chauffeur de camion qui fait de la contrebande de bois de santal rouge. Rashmika Mandanna a joué le rôle principal féminin, Srivalli, et Fahadh Faasil a été présenté comme le principal antagoniste.

Sous la direction de Sukumar, la performance d’Allu Arjun dans le film Pushpa est devenue une sensation et a créé des vagues au box-office panindien. Alors qu’il était auparavant principalement connu du public du sud de l’Inde, son talent a atteint des niveaux internationaux avec Pushpa. Il a attiré des fans d’Andhra Pradesh, de Telangana, du Kerala et au-delà.

Célébrant cet exploit, le compte Twitter officiel de Pushpa a partagé : « Après avoir dominé le box-office, c’est désormais la RÈGLE DE PUSHPA RAJ aux #NationalAwards. Icon Star @alluarjun devient le premier acteur de TFI à remporter le prix du MEILLEUR ACTEUR aux National Awards pour #Pushpa. »

Jr NTR a tweeté ses félicitations à Allu Arjun en disant : « Félicitations @alluarjun bava. Vous méritez tout le succès et les récompenses que vous recevez pour #Pushpa. » Allu Arjun a répondu : « Merci beaucoup pour vos vœux les plus sincères, bava. Touché. Humilié. »

Chiranjeevi Konidela a également félicité les lauréats sur Twitter, félicitant particulièrement Allu Arjun pour son prix national du meilleur acteur. Il a également mentionné les réalisations d’autres films et individus.