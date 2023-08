Allu Arjun a les larmes aux yeux et serre Sukumar dans ses bras alors que l’équipe Pushpa le célèbre en devenant le premier acteur Telugu à remporter un prix national

Allu Arjun a les larmes aux yeux et serre fort dans ses bras le réalisateur de Pushpa, Sukumar, alors qu’il devient le premier acteur Telugu à remporter le National Film Award.

Allu Arjun a créé l’histoire en devenant le premier acteur Telugu à remporter le National Film Award. La vidéo de l’acteur célébrant Pushpa : The Rise, le réalisateur Sukumar, devient virale sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Mythri Movie Makers s’est rendu sur son Instagram et a partagé la vidéo de célébration d’Allu Arjun et Sukumar après que l’acteur ait remporté le prix du meilleur acteur pour Pushpa : The Rise au 69e National Film Award. Les producteurs du film ont sous-titré le message : « Le réalisateur Maverick @aryasukku et nos producteurs #NaveenYerneni gar et #RaviShankar garu déversent leur bonheur et leur amour sur Icon Star.

@alluarjunonline pour être devenu le premier acteur de TFI à remporter le prix du meilleur acteur aux National Awards.





Dans la vidéo, tout le monde a été entendu applaudir et huer Allu Arjun alors qu’il était annoncé meilleur acteur pour Pushpa. L’acteur a été vu devenir ému et partager un câlin serré avec le cinéaste Sukumar. L’épouse d’Allu Arjun, Sneha, a également été vue en train de devenir à la fois émue et heureuse. Les enfants de l’acteur ont également été vus applaudissant leur père alors qu’il remportait le prestigieux prix.

Célébrant cette étape importante, le compte Twitter officiel de Pushpa a partagé : « Après avoir dominé le box-office, c’est la RÈGLE DE PUSHPA RAJ aux #NationalAwards Icon Star @alluarjun DEVIENT LE PREMIER ACTEUR DE TFI à remporter le MEILLEUR ACTEUR aux National Awards #AlluArjun Wins. le meilleur acteur aux 69e National Awards pour #Pushpa.

Dirigé par Sukumar, Pushpa The Rise met en vedette Allu Arjun, Fahadh Faasil et Rashmika Mandanna, entre autres, dans des rôles clés. Sorti le 17 décembre 2021, le film a suscité d’immenses éloges de la part du public et est devenu un blockbuster.

Désormais, la suite du film intitulée Pushpa : The Rule est prête à captiver le public. Le premier aperçu du film a déjà impressionné les fans qui ont hâte de voir Allu Arjun livrer à nouveau la magie de Pushpa sur grand écran.

Lire 69e National Film Awards : Rocketry remporte le prix du meilleur film ; Allu Arjun Meilleur acteur, Kriti Sanon et Alia Bhatt partagent la meilleure actrice