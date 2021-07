Allu Arha, la fille de la star du Sud Allu Arjun, est prête à faire ses débuts dans le nouveau film de Samantha Akkineni

La star du télougou Allu Arjun a annoncé jeudi (15 juillet) que sa fille de quatre ans, Allu Arha, ferait ses débuts dans l’industrie cinématographique.

Arha sera vue dans le film ‘Shakuntalam’, et elle marque la quatrième génération du clan Allu dans le monde du cinéma. Elle partagera l’espace d’écran avec l’actrice de « The Family Man 2 » Samantha Akkineni dans le drame mythologique.

Le fier père Arjun a partagé une photo d’Arha sur Instagram avec une note qui disait : « Arrière-petite-fille de Padmasri Allu Ramalingaiah garu, petite-fille de Sri Allu Aravind garu, adorable fille de Sri Allu Arjun garu et Sneha garu » Bienvenue à bord d’Allu Arha en tant que valeureux et peu étonnant Prince Bharata à Shakuntalam. »

Arjun a légendé la note comme suit : « Un moment de fierté pour la famille Allu d’annoncer que la quatrième génération, #AlluArha fera ses débuts avec le film #Shakuntalam. Je tiens à remercier @gunasekhar1 garu & @neelima_guna garu d’avoir donné à ma fille ce magnifique film comme ses débuts et . J’ai eu un voyage tout à fait différent avec @samantharuthprabhuoffl et je suis heureux de regarder les débuts d’Arha avec son film. Mes meilleurs vœux à l’ensemble du casting et de l’équipe de #Shakuntalam. «

Le frère d’Arjun, Allu Sirish, a également partagé une photo d’Arha sur son Instagram. «Je souhaite à ma nièce la plus mignonne Allu Arha tout le meilleur pour jouer le prince Bharata dans #Shakuntalam. Je suis sûr qu’elle nous rendra tous fiers », a-t-il légendé son message.

Le plus jeune Allu à entrer dans la famille, Arha sera dirigé par Gunasekhar. Outre Samantha, le film verra également l’acteur Dev Mohan dans le rôle de Dushyanta, le roi de la dynastie Puru avec Aditi Balan et Mohan Babu dans des rôles de soutien. Les débuts d’Arha sont basés sur une pièce populaire indienne Shakuntala écrite par Kalidasa.

Pendant ce temps, Allu Arjun a démarré le tournage de son projet pan-indien, ‘Pushpa’, avec l’étonnante du sud Rashmika Mandanna.

(Avec entrées IANS)