Allstate, AT&T, IBM, Tesla et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

AT&T – L’action du géant des télécommunications a bondi de 7 % après que la société a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le dernier trimestre. Les revenus du sans fil d’AT&T ont augmenté de 5,6 %.

Allstate – Les actions de l’assureur Allstate ont chuté de 11 % après que la société a annoncé qu’elle ferait état d’une perte au troisième trimestre à la suite de l’ouragan Ian, qui a frappé en septembre et a augmenté les pertes liées aux catastrophes.

Tesla – Les actions du constructeur automobile électrique Tesla ont chuté de 6% jeudi, un jour après que la société a annoncé des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street en matière de revenus. Tesla a également mis en garde contre un goulot d’étranglement pour les livraisons au cours de la dernière semaine du trimestre, mais a déclaré qu’il passait à un rythme de livraison plus fluide.

IBM – Les actions du conglomérat technologique ont augmenté de 4,2 % après avoir dépassé les estimations de haut et de bas pour le dernier trimestre, affichant un bénéfice ajusté de 1,81 $ par action sur des revenus de 14,11 milliards de dollars. IBM a également relevé ses perspectives de croissance des revenus pour l’année.

Sables de Las Vegas – Les actions de l’opérateur d’hôtels et de casinos ont augmenté de 5,3 % après que la société a annoncé des résultats mitigés au troisième trimestre, y compris une perte et des revenus plus importants que prévu qui ont dépassé les prévisions des analystes, selon Refinitiv. Les politiques chinoises de Covid-19 ont continué de faire pression sur les entreprises de Macao.

Alcoa – Les actions du producteur d’aluminium ont augmenté de 4,6 % même après que la société a annoncé mercredi une perte inattendue au troisième trimestre. Des coûts plus élevés et une baisse des prix de l’aluminium ont pesé sur les résultats de l’entreprise.

Datadog – Les actions de Datadog ont bondi de 4,8% après que Canaccord Genuity a mis à niveau la société pour acheter en attente, affirmant que le prix battu de l’action est une opportunité intéressante pour les investisseurs de jouer dans le secteur des logiciels cloud.

Société de recherche Lam – Les actions de Lam Research Corporation ont augmenté de plus de 5% jeudi après que la société ait annoncé une augmentation de ses bénéfices dans un contexte d’amélioration des chaînes d’approvisionnement. Cowen a également qualifié leurs résultats d'”impressionnants”.

Freeport McMoRan – Les actions de Freeport McMoRan ont bondi de plus de 3% après que la société minière a annoncé ses résultats jeudi. La société a enregistré un bénéfice par action de 26 cents au troisième trimestre sur un chiffre d’affaires de 5,00 milliards de dollars, par rapport aux attentes des analystes de 24 cents par action et de 4,88 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon StreetAccount.

Vertiv Holdings – L’ancien Emerson Network Power a grimpé de 12% après des informations selon lesquelles un investisseur activiste Starboard Value a acheté une position.

Super micro-ordinateur – Le fournisseur informatique a relevé ses “prévisions de ventes de 15% à mi-parcours, avec des bénéfices en hausse de 42% à mi-parcours”, selon Wedbush Securities. Les actions ont gagné près de 10 %

Diagnostic de quête – Les actions de Quest ont bondi de 5,6 % après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street. La société a déclaré un bénéfice par action de 2,36 dollars au troisième trimestre, contre 2,19 dollars selon l’estimation de StreetAccount. Son chiffre d’affaires de 2,49 milliards de dollars a dépassé les 2,35 milliards de dollars attendus par les analystes, grâce au rebond des performances par rapport aux tendances de volume plus faibles plus tôt dans l’année.

Nvidia – Les actions ont bondi de 2,8% après que Piper Sandler a réitéré l’action en surpondération, affirmant que la société de technologie avait de solides performances dans les unités commerciales tout en faisant face à des vents contraires à court terme dus à des stocks excédentaires.

Nucor – Nucor a grimpé de 3% après que le bénéfice par action du troisième trimestre ait dépassé ses prévisions de mi-septembre et que les ventes aient dépassé les estimations des analystes.

Union Pacifique – Le chemin de fer basé à Omaha a chuté de plus de 5,8% après que les revenus de fret et le volume de wagons complets du troisième trimestre aient manqué les estimations des analystes, telles que compilées par StreetAccount.

Knight-Swift Transportation Holdings – Le camionneur basé à Phoenix a chuté de plus de 4,5% après que le bénéfice par action du troisième trimestre et les prévisions du quatrième trimestre aient manqué les estimations des analystes.

Système Landstar – Les actions ont augmenté de plus de 2,8% un jour après que le camionneur a publié un BPA au quatrième trimestre et des prévisions de revenus qui ont dépassé les estimations des analystes.

Compagnies aériennes américaines – Les actions d’American Airlines ont chuté de 2,5 % après que la société a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street et prévu un bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de voyages.

Kinder Morgan — Les actions ont baissé de 3,9 % après que l’exploitant d’oléoducs et de gazoducs a publié les résultats du bénéfice par action du troisième trimestre qui a manqué les attentes des analystes, selon les estimations consensuelles sur StreetAccount. Kinder Morgan a cité une baisse des volumes d’essence et de diesel au cours du trimestre. La société a par ailleurs dépassé les prévisions de revenus.

